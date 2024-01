Globetrotter Windbichler geht in die USA

Weltenbummler Richard Windbichler übersiedelt von einem zum anderen Ende der Welt. Der 32-jährige Wiener wechselt aus China in die USA.

Nach Südkorea, Norwegen, Australien und China wagt Richard Windbichler ein neues, spannendes Auslandsabenteuer. Der inwischen 32-jährige Abwehrspieler verlässt Chengdu Rongcheng und wird seine Karriere beim US-Zweitligisten San Antonio FC fortsetzen. "Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, Richard in unserem Team zu begrüßen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in namhaften Ligen und Wettbewerben wie der AFC Champions League und der Europa League sticht er als außergewöhnlicher Verteidiger hervor", freute sich San Antonios Cheftrainer Alen Marcina über die Neuverpflichtung.

Windbichler stammt aus der Admira-Jugend, für deren Profis er später insgesamt 147 Pflichtspiele bestritt, ehe er zur Wiener Austria wechselte. In der von Marcina angesprochenen Europa League kam Windbichler zwar nicht zum Einsatz, sehr wohl aber in der Qualifikation. Nach eineinhalb Jahren und 41 Partien am Verteilerkreis zog es den zwölffachen österreichischen U-21-Teamspieler dann in die große, weite Welt. Zunächst ging er nach Südkorea zu Ulsan Hyundai. Auf ein zweimonatiges Intermezzo bei Viborg in Norwegen folgte der Umzug nach Australien, wo er sich Melbourne City anschloss. Eineinhalb Jahre später kehrte er nach Südkorea zurück und spielte von 2021 bis 2022 für den Seongnam FC. Sein letzter Arbeitgeber war der chinesische Erstligist Chengdu in der Provinz Szechuan.

Windbichlers neuer Klub San Antonio startet gerade in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 9. März empfangen die Texaner zum Auftakt Loudoun United aus dem Bundesstaat Virginia.