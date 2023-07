Global Player auf der Brust: Saudi Arabien sponsert pfälzischen C-Klassisten

Kurioses Sponsoring im deutschen Amateurfußball: Der TuS Rumbach, ein klammer C-Klassist aus Rheinland-Pfalz, läuft künftig mit dem Schriftzug eines reichen Golfstaats auf der Brust auf.

Hat ein C-Klassist aus der Südwestpfalz einen spektakulären Sponsoring-Deal an Land gezogen? Eher nicht, aber zumindest kurios ist es zu nennen, dass künftig das große, reiche Saudi-Arabien den kleinen, klammen TuS Rumbach unterstützt - und zwar deutlich sichtbar.

Schnittmengen gibt es - nicht nur auf den ersten Blick - überhaupt keine, hat doch das Land von der Arabischen Halbinsel derzeit eher den ganz großen Fußball im Visier. Doch das hat Andreas Langenberger, Trainer und Vorstand des notorisch in finanziellen Nöten steckenden Klubs, nicht davon abgehalten, um Unterstützung nachzufragen in den hiesigen Konsulaten der Länder, die derzeit als Synonym für große Geldmengen im Fußball stehen: Katar etwa, die Vereinigten Arabischen Emirate; mit einer Antwort hat er nicht ernsthaft gerechnet, sagte er gegenüber dem "Südwestdeutschen Rundfunk" (SWR), der als erstes über den kuriosen Deal berichtete. Hatte er dann aber doch aus Frankfurt in seinem Postfach, wo die Vertretung Saudi Arabiens ihren Sitz hat: Man wolle mit einem neuen Trikotsatz helfen, hieß es in einem Schreiben.

Generalkonsul kommt zur Übergabe

Dass dahinter aber mehr als nur eine flüchtige Geste steckt, zeigt ein Video, das der TuS via Facebook verbreitet. Dort ist der persönliche Besuch des Generalkonsuls aus dem Wüstenstaat, Mohammed Ibrahim M. Alshalfan, auf dem Vereinsgelände zu sehen. Gemeinsam mit seiner Frau, seinen beiden Kindern sowie einem Übersetzer war der hohe Repräsentant persönlich zu Gast in Rumbach, um den Trikotsatz zu überreichen. "Es ist auch für uns eine tolle Gelegenheit, kleine Vereine kennenzulernen", sagte der höfliche Konsul, und versicherte, dass man nicht das letzte Mal hier gewesen und das ganze nur der Anfang einer Partnerschaft sei. Er sei zudem der festen Überzeugung, das von diesem Verein in der Zukunft große Spieler entstammen werden, heiterte er die anwesende Runde abschließend noch auf.

"Wir als kleiner Verein sind über alles dankbar, was wir bekommen können. Ob Bälle, Trikots oder mehr. Wir nehmen, was wir kriegen", sagte Langenberger gegenüber dem SWR. Seinerseits überreichte der Verein dem Konsul Wimpel und Vereinschronik. Das Trikot mit dem neuen Sponsor auf der Brust will der Verein künftig zum Kauf anbieten.