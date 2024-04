"Glaube" und "Geduld": West Hams Schlüsselwörter

Die Schlüsselfaktoren von West Ham für ein erfolgreiches Comeback sind dem Gegner Leverkusen bestens bekannt. Denn die Hammers wollen mit Glaube und Geduld zum Erfolg kommen - zwei Merkmale, die Bayer auszeichnen.

Lange saßen Lukasz Fabianski und sein auf ihn folgender Trainer David Moyes jeweils noch nicht auf dem Stuhl auf der Pressekonferenz, als das Wort "Glaube" fiel. Der routinierte Schlussmann brachte das Wort gleich in seiner ersten Antwort zweimal unter und Moyes erwähnte es in seiner zweiten, kurz nachdem er sich zu einem Einsatz des Top-Torjägers Jarrod Bowen geäußert hatte.

Wir haben in Europa schon Spiele unter Druck erlebt, also haben wir Selbstvertrauen. Lukasz Fabianski

Die Überzeugung auf ein Comeback schöpfen die Hammers aus ihren Erfahrungen. "Wir haben in Europa schon Spiele unter Druck erlebt, also haben wir Selbstvertrauen", so Fabianski. Mit der Aussage spielt er unter anderem auf eine Europa-League-Partie vor zwei Jahren an. Damals warfen die Londoner Rekord-Titelträger FC Sevilla - zum damaligen Zeitpunkt Zweiter in La Liga - trotz einer 0:1-Niederlage im Hinspiel durch ein 2:0-Heimerfolg nach Verlängerung aus der Europa League. Allerdings ist der Rückstand diesmal um ein Tor höher und Leverkusen, anders als damals Sevilla, noch ungeschlagen (43 Spiele).

Für die Herausforderung, die Serie zu beenden, möchte West Ham Leverkusens Erfolgsfaktoren aus dem Hinspiel kopieren. Neben dem Glaube: Die Geduld - ein Kriterium, das ebenfalls beide Protagonisten ansprachen. "Wir waren in Leverkusen und haben erst in der 83. Minute das erste Gegentor bekommen. Vielleicht brauchen wir auch so lange - wir müssen geduldig sein und bis zum Ende spielen", erläuterte beispielsweise Moyes.

Moyes: Joker "können den Unterschied ausmachen"

Daher misst er seinen Jokern auch eine große Verantwortung bei. "Vor allem in europäischen Spielen können Einwechselspieler den Unterschied ausmachen", so Moyes. Dies hatte der 60-Jährige erst am vergangenen Donnerstag am eigenen Leib zu spüren bekommen, als mit Jonas Hofmann und Viktor Boniface zwei Joker das Hinspiel zugunsten der Werkself entschieden.