Glasners Lob und eine süffisante VAR-Aussage

Eintracht Frankfurt hat am vierten Bundesligaspieltag seinen ersten Sieg eingefahren - und was für einen! Beim 4:3-Erfolg in Bremen boten die Hessen eine spektakuläre Leistung. Trainer Oliver Glasner dürfte somit einen schönen 48. Geburtstag gehabt haben, nicht aber ohne einen Kommentar zum VAR abzugeben.

War zufrieden mit der Umsetzung seines Matchplans: Oliver Glasner. Getty Images