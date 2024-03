Gladbachs Aus sorgt für ein Novum in der DFB-Pokalgeschichte

Der Sieg von Drittligist 1. FC Saarbrücken im Viertelfinale des DFB-Pokals sorgte nicht nur für lange Gesichter beim unterlegenen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, sondern auch für ein Novum in der DFB-Pokalgeschichte.

Werder Bremen, VfL Bochum, FC Augsburg, SV Darmstadt 98 - gleich vier Bundesligisten hatten sich schon in der 1. DFB-Pokalrunde verabschiedet, die Kleinen muckten gegen die Großen auf. Auch in Runde 2, die gleich für acht Teams aus der Beletage des deutschen Fußballs das Aus bedeutete - wenngleich sich vier Klubs gegen einen Liga-Konkurrenten verabschiedeten, mit RB Leipzig (0:1 in Wolfsburg) der Titelverteidiger.

In der 2. Runde erwischte es auch Rekordpokalsieger FC Bayern, der bei Pokalschreck 1. FC Saarbrücken durch einen Treffer in letzter Sekunde der Nachspielzeit überraschend den Traum vom 21. Triumph vorzeitig begraben musste und nun schon zum vierten Mal in Folge nicht im Finale vertreten sein wird.

Apropos Saarbrücken. Die Saarländer kickten mit Bayern, Eintracht Frankfurt (2:0) und nun auch Mönchengladbach gleich drei Bundesligisten aus dem Wettbewerb und sorgten mit dem Last-Minute-Erfolg gegen die Fohlen für ein Novum in der deutschen Pokalgeschichte. Erstmals steht nach dem Aus der Borussen in Bayer 04 Leverkusen nur ein Bundesligist im Halbfinale.

Bisheriger Tiefstwert waren zwei Bundesligisten, das gab es zuletzt 2010/11. Damals standen sich der FC Bayern und der FC Schalke 04 (0:1) im Halbfinale gegenüber, im anderen Halbfinale die Zweitligisten MSV Duisburg und Energie Cottbus (2:1). Schalke holte sich mit einem 5:0 gegen die Zebras zum fünften und bis dato letzten Mal den Pokal.

Für Leverkusen erscheint nun der Weg bereitet, denn Bayer hat im Halbfinale Heimrecht gegen Zweitligist Düsseldorf, im anderen Spiel duellieren sich mit Drittligist Saarbrücken und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auch Kontrahenten, die nicht dem deutschen Oberhaus angehören. Der Werkself winkt der zweite DFB-Pokalsieg nach 1993, wieder würde es im Falle des Einzugs ins Endspiel in Berlin gegen ein unterklassiges Team gehen: Damals gelang gegen Nordost-Oberligist (damals 3. Liga) Hertha BSC II mit einem 1:0 der bislang einzige Triumph.

Acht unterklassige Vereine seit Gründung der 2. Liga im Halbfinale

Den will auf jeden Fall Saarbrücken verhindern, das schon in der Corona-Saison 2019/20 im Halbfinale stand und dort ohne Zuschauer Leverkusen 0:3 unterlag. Der FCS war also schon der bisher letzte von bislang acht Vereinen seit Gründung der 2. Liga, die das Halbfinale erreichten und zu dieser Zeit nicht in einer der beiden oberen Spielklassen beheimatet waren.