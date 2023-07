Gimber-Lücke geschlossen: Rückkehrer Geipl ist neuer Jahn-Kapitän

Der SSV Jahn Regensburg hat einen neuen Kapitän: Andreas Geipl wird die Oberpfälzer künftig auf das Feld führen.

Regensburg befindet sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Umbruch. Viele Spieler haben den Verein nach dem Gang in die 3. Liga verlassen, auch Benedikt Gimber. Der versucht sein Glück künftig beim Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim. Nicht nur im Kader hinterließ Gimber eine Lücke, der erfahrene defensive Mittelfeldspieler trug die vergangenen drei Jahre auch die Kapitänsbinde beim Jahn.

Die wird künftig Andreas Geipl tragen. Der hat den umgekehrten Weg eingeschlagen, ist von Heidenheim nach Regensburg gewechselt und übernimmt bei seinem neuen Klub gleich Verantwortung.

"Andi Geipl wurde gestern Abend von der Mannschaft als neuer Kapitän gewählt. Seine Stellvertreter sind Bene Saller und Konni Faber", teilte der SSV mit. "Dem Mannschaftsrat gehören darüber hinaus Flo Ballas und Alex Weidinger an."

Geipl bringt nicht nur reichlich Erfahrung aus 131 Zweitliga- und 53 Drittliga-Spielen ein, er spielte vor seinem dreijährigen Engagement beim FCH sechs Jahre in Regensburg, kennt sich also bestens beim Jahn aus. Mit dem SSV stieg Geipl 2017 in die 2. Bundesliga auf. Dahin soll der Mittelfeldspieler die Regensburger wieder führen - nun als Kapitän.