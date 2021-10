Giannikis übernimmt bei AEK

Für den ersten Paukenschlag sorgte AEK am späten Freitagabend als der Athener Klub völlig überraschend die Freistellung des serbischen Trainer Vladan Milojevic verkündete. Der zweite folgte am Sonntag mit Argirios Giannikis (41), als sein Nachfolger bekanntgegeben wurde.

AEK startete nach 14 Sommertransfers (u.a. die früheren Frankfurter Steven Zuber und Georgios Tzavellas) eher durchwachsen, doch eine Ablösung stand bis zur Länderspielpause nicht zur Debatte.

Erst als Milojevic mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien liebäugelte, stellte ihn der Athener Klub umgehend frei. Der 51-jährige Serbe heuerte erst im Sommer bei AEK an. Seine Erfolge mit Roter Stern Belgrad, sowie seine Affinität zur griechischen Liga, wo er als Spieler und Trainer tätig war, sollten einen Neuanfang beim Athener Klub voranbringen.

Giannikis genießt in Griechenland einen exzellenten Ruf

Nach seiner Freistellung wurden die Verantwortlichen des zwölffachen griechischen Meisters schnell in Deutschland fündig. Der gebürtige Nürnberger Argirios Giannikis (u.a. beim KSC, Aalen und RW Essen tätig) übernimmt das Traineramt beim griechischen Traditionsverein.

In Griechenland genießt der 41-jährige einen exzellenten Ruf, da er in der Saison 2020/21 als Trainer des Aufsteigers PAS Giannina zum "Coach der Saison" gewählt wurde. Danach hat er seinen auslaufenden Vertrag in Giannina nicht verlängert und war nach Deutschland zurückgekehrt.

Am Sonntagabend wurde nach der Unterschrift bis zum Sommer 2022 (und einer Option bis 2024) der Deutsch-Grieche vom Athener Klub offiziell vorgestellt und wird voraussichtlich am Montag erstmals das Training führen.