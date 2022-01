Blamage gegen die Komoren: Ghana scheidet aus dem Afrika-Cup aus

Ghana ist bereits nach der Gruppenphase aus dem Afrika-Cup ausgeschieden. Beim 2:3 gegen die Komoren spielte der klare Favorit lange in Unterzahl.

Flog früh mit glatt Rot vom Platz: Ghanas André Ayew. AFP via Getty Images

Nach Äthiopien und Simbabwe ist auch Rekordfinalist Ghana aus dem Afrika-Cup ausgeschieden. Vor der Partie gegen die Komoren war sogar noch Platz 2 möglich gewesen, doch es folgte eine Blamage.

Bereits nach vier Minuten brachte Ben die Komoren, die das erste Mal überhaupt beim Afrika-Cup mit dabei sind, in Führung. Dazu kam ein völlig unnötiger Platzverweis für André Ayew, der mit gestrecktem Bein in Keeper Ben Boina ging (24.). Der Schlussmann der Komoren konnte nicht weitermachen, für ihn kam Ahamada, der seit einem Jahr ohne Verein ist. Nach Wiederanpfiff stellte Mogni zunächst auf 2:0 (61.) - ehe Ghana per Doppelschlag zum Ausgleich kam: Boakye (64.) und Djiku (77.) trafen jeweils nach einer Ecke.

St. Pauli wird's freuen

Die Sensation perfekt machte aber wiederum Mogni, der eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste (85.). So ist mit Ghana, das 2019 im Achtelfinale scheiterte, die erste große Nation aus dem Afrika-Cup ausgeschieden. Der FC St. Pauli dürfte sich darüber jedoch freuen, denn dadurch kehrt Daniel-Kofi Kyereh früher als gedacht ans Millerntor zurück.

Parallel tütete Marokko mit einem 2:2 gegen Gabun den Gruppensieg ein. Ob die Komoren über den Weg der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale kommen, bleibt abzuwarten.