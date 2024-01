Nächste Überraschung in Gruppe B: Kap Verde bezwingt Ghana

Die nächste Überraschung in Gruppe B des Afrika-Cups ist perfekt. Kap Verde schlägt Ghana dank eines Treffers in der Nachspielzeit und darf von der K.-o.-Runde träumen.

Den Tränen nahe: Kap Verdes Siegtorschütze Garry Rodrigues. AFP via Getty Images

Mit nur einem Zähler hatte sich Ghana bei der letzten Auflage im Jahr 2022 bereits nach der Gruppenphase aus dem Afrika-Cup verabschiedet - auch bei der Weltmeisterschaft in Katar war nach der Vorrunde Schluss. Für Trainer Chris Hughton und seine "Black Stars" war es deshalb umso wichtiger, mit einem Erfolgserlebnis in das Turnier zu starten, doch dies sollte sich als schwierige Aufgabe entpuppen.

Jamiro Monteiro steht goldrichtig

Das erste Mal dürfte die ghanaische Mannschaft zu dieser Erkenntnis gekommen sein, als Jamiro Monteiro Kap Verde in der 17. Minute in Führung brachte. Der Mittelfeldspieler der San Jose Earthquakes staubte eiskalt ab, nachdem Ghanas Schlussmann Ofori einen tückischen Distanzschuss nur nach vorne hatte abklatschen lassen.

Die Kapverdianer, die beim letzten Afrika-Cup immerhin bis ins Achtelfinale vorgedrungen waren, hielten auch im Anschluss munter dagegen, ließen nichtsdestotrotz aber auch einige vielversprechende Torchancen zu. Ghana nutzte seine Gelegenheiten jedoch nicht und verzweifelte dann auch noch am VAR, der den Distanztreffer von Ashimeru nachträglich aufgrund einer Abseitsstellung von Hamburgs Königsdörffer einkassierte (36.).

Djiku trifft zum Ausgleich, doch Kap Verde jubelt spät

Auch nach dem Wiederanpfiff ergaben sich für beide Mannschaften Möglichkeiten, von denen eine im Ausgleichstreffer der "Black Stars" mündete. Djiku setzte sich bei einem Eckball von Jordan Ayew am Fünfmeterraum durch und köpfte die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen (56).

Während es mit dem Unentschieden in die Schlussphase ging, parierte Ofori in der 89. Minute, kurz bevor die achtminütige Nachspielzeit angezeigt wurde, gegen Kap Verdes Garry Rodrigues. Der Angreifer des türkischen MKE Ankaragücü ließ sich davon allerdings nicht unterkriegen und überwand den Schlussmann wenige Minuten später dann doch noch. Joker Tavares hatte großen Anteil am Treffer, indem er erst den Schlussmann umkurvte und dem Torschützen damit den Schuss aufs leere Tor ermöglichte (90.+2).

Aufgrund des ebenso überraschenden Remis von Ägypten gegen Mosambik (2:2) ist das Rennen um die K.-o.-Runde in Gruppe B nach dem ersten Spieltag unerwartet offen. Für Kap Verde geht es nun am kommenden Freitag darum, die Tabellenführung gegen Mosambik im Duell der Überraschungsteams auszubauen (15 Uhr). Die "Black Stars" treffen derweil bereits tags zuvor auf Ägypten (21 Uhr).