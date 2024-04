Geschäftsführer Möller verlässt Kickers Offenbach am Saisonende aus privaten Gründen

Sebastian Möller und Kickers Offenbach lösen ihren gemeinsamen Vertrag nach der Spielzeit auf. Der Geschäftsführer Organisation und Finanzen verlässt den Bieberer Berg aus privaten Gründen.

Bei den Kickers Offenbach gibt es im Sommer eine Veränderung in der Geschäftsführung.

Zu Rundenstart wurde Sebastian Möller (Organisation und Finanzen) gemeinsam mit Christian Hock (Sport) als neues Geschäftsführer-Duo bei Kickers Offenbach vorgestellt. Erstgenannter wird den Bieberer Berg nach einem Jahr am Ende dieser Spielzeit wieder verlassen. In einer offiziellen Meldung des Klubs heißt es dazu: "Möller trat Anfang der Woche mit dem Wunsch an das OFC-Präsidium heran, den Vertrag zum Sommer aufzulösen." Aus privaten Gründen, wie der Verein schreibt.

"Ich verlasse den OFC nur schweren Herzens, aber wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann nur, wenn ich 100 Prozent geben kann", so Möller. Der Job beim OFC habe nur wenig Spielraum für andere Dinge gelassen. "Meine Familie und mein Privatleben haben im letzten Jahr stark gelitten, da muss man sich irgendwann eingestehen, dass es keinen Sinn macht, wenn man nicht selbst auf der Strecke bleiben will", begründet der 41-Jährige seinen OFC-Rückzug.

Konzentration auf Planung und Hessenpokal

Wie es künftig mit ihm weitergeht, wisse er noch nicht. Allerdings freue er sich darauf, einfach "als normaler Fan mal wieder im Block zu stehen". Bis zu seinem Amtsaustritt Ende Juni will er nun "die volle Konzentration auf die Planung für die nächste Saison legen". Und auch der Hessenpokal wäre noch. "Da haben wir ja noch die Möglichkeit die Spielzeit mit einem Titel zu beenden."

OFC-Präsident Joachim Wagner bedauert Möllers Entschluss. "Trotzdem verstehen wir selbstverständlich seine persönliche Situation und folgen seinem Wunsch den gemeinsamen Vertrag zum Sommer aufzulösen. Das Präsidium dankt Sebastian Möller im Namen des gesamten OFC für seinen unermüdlichen Einsatz für Kickers Offenbach und wünscht ihm für die Zukunft sowohl privat und gesundheitlich als auch geschäftlich alles Gute."