Gerührter Klopp lobt seine B-Elf mit Ferrari-Spruch

Obwohl Jürgen Klopp personell ins Risiko geht, bekommt Liverpool den Fernduell-Showdown gegen Manchester City. Die Leistung in Southampton findet der Trainer "rührend".

Dass Jürgen Klopp vier Tage nach dem kraftraubenden FA-Cup-Finale rotieren würde, hatten viele erwartet. Aber in diesem Ausmaß? Gleich neun personelle Wechsel nahm Liverpools Trainer vor dem Premier-League-Nachholspiel am Dienstagabend in Southampton vor - und wurde nicht bestraft.

Hätte seine Mannschaft nicht mit 2:1 gewonnen und die Titelentscheidung nicht bis zum letzten Spieltag vertagt, wäre das "zu 1000 Prozent" sein Fehler gewesen, wusste Klopp hinterher. Aber auf seinen Kader, den gewiss besten seiner schon mehr als sechsjährigen Liverpool-Ära, war Verlass.

Klopp über Elliott, Jones und das Minamino-"Verbrechen"

"Ich freue mich sehr über die Leistung, es war ein bisschen rührend", sagte Klopp über seine Startelf, aus der nur Torwart Alisson und Innenverteidiger Ibrahima Konaté auch am Samstag gegen Chelsea (6:5 i.E.) begonnen hatten. "Einfach wow. Diese Jungs. Es ist, als hättest du Ferraris in der Garage. Du lässt sie raus und sie machen so was."

Und dann zählte Klopp ein paar von ihnen auf: "Harvey (Elliott, Anm. d. Red.) - ich weiß nicht, wann er das letzte Mal gespielt hat. Curtis (Jones) - ohne Rhythmus, er hat nur hin und wieder gespielt; Takumi Minamino - es ist ein Verbrechen, dass er nicht öfter spielt. Oxlade (Alex Oxlade-Chamberlain) hat nicht mal gespielt und ist in herausragender Verfassung."

Manchmal sei es "sehr schwer" für seine zweite Reihe. Aber: "Was dieses Jahr auch immer passiert, passiert wegen dieser Gruppe." Dieser Kadertiefe hat Klopp es zu verdanken, dass Liverpool immer noch das Quadruple in Aussicht hat.

Gewinnt Liverpool am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wolverhampton und ManCity parallel nicht gegen Aston Villa, wären die Reds Meister. "Es ist möglich. Nicht wahrscheinlich, aber möglich", so Klopp. "Das genügt."