Gemeinsame Zeit in Wiesbaden: Hock lotst Lankford nach Offenbach

Kickers Offenbach hat eine Verstärkung an Land gezogen. Kevin Lankford wechselt an den Bieberer Berg, wo er mit Geschäftsführer Christian Hock ein bekanntes Gesicht aus früheren Zeiten zu sehen bekommt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Bringt er neuen Schwung an den Bieberer Berg? Kevin Lankford hat einen bis Saisonende datierten Vertrag bei Kickers Offenbach unterschrieben. Das gaben die Hessen, die auf einem für sie unbefriedigenden zehnten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest überwintern, am Mittwoch bekannt.

Lankford, der für den FC St. Pauli und den 1. FC Heidenheim in 51 Zweitligaspielen auf dem Platz stand, war zuletzt von Drittligist Viktoria Köln an den US-Klub Orange County SC ausgeliehen. Bei den Rheinländern hatten sie nach seiner Rückkehr im Januar wenig Verwendung mehr für Lankford, was OFC-Geschäftsführer Christian Hock auf den Plan rief, der den 25-Jährigen noch aus gemeinsamen Zeiten beim SV Wehen Wiesbaden kennt.

"Kevin Lankford ist ein schneller Offensivspieler, der eine hohe Intensität und Torgefahr auf den Platz bringen kann", beschreibt Hock den Neuen und fügt an: "Aufgrund seiner sportlichen Situation bei Viktoria Köln bestand die Möglichkeit, Kevin bis zum Saisonende an uns zu binden, um sowohl für Kevin als auch für den OFC eine Win-Win-Situation zu schaffen."

Lankford will es in Offenbach nun wissen: "Ich sehe es für mich als super Chance, in einem so emotionalen Verein wie Kickers Offenbach zu spielen. Auf dem Platz will ich genau diese Emotionen verkörpern und in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel 100 Prozent geben."