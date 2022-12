Geiger trifft auf Kraft: Die Duelle der Deutschen in Oberstdorf

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Das sind die Duelle.

An diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) treten die Springer wie gewohnt in K.-o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Markus Eisenbichler (25/Siegsdorf) - Fatih Arda Ipcioglu (26/Türkei)

Constantin Schmid (24/Oberaudorf) - Artti Aigro (27/Estland)

Pius Paschke (21/Kiefersfelden) - Jan Hörl (30/Österreich)

Stephan Leyhe (31/Willingen) - Giovanni Bresadola (20/Italien)

Philipp Raimund (14/Oberstdorf) - Vilho Palosaari (37/Finnland)

Andreas Wellinger (8/Ruhpolding) - Muhammed Ali Bedir (43/Türkei)

Karl Geiger (7/Oberstdorf) - Stefan Kraft (44/Österreich)

Vierschanzentournee 2022/23: Modus, Termine, Schanzen und TV