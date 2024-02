Geht dem Jahn nun die Düse?

Angeschlagener Spitzenreiter trifft auf aufkommenden Verfolger. Ein Spiel mit einer signifikanten psychologischen Komponente wird am Samstagnachmittag in Regensburg angepfiffen.

Bis vor Kurzem schien eine Rückkehr von Jahn Regensburg in die 2. Bundesliga fast nur noch Formsache zu sein. Die von Joe Enochs trainierten Oberpfälzer eilten von Sieg zu Sieg - und enteilten der Konkurrenz.

Zwei Niederlagen und neun Gegentore später hat sich die Lage an der Donau geändert. In Sandhausen verspielten die Regensburger ein schnelles 3:0, um 3:6 zu verlieren. Ein Spiel, das beim Jahn wohl keiner so schnell vergessen wird.

Wie sehr beeinträchtigt es die Mannschaft vor dem Duell mit Aue am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker)? Geht dem Drittliga-Spitzenreiter jetzt die Düse?

"Neun Gegentore in zwei Spielen sind viel zu viel", urteilte Florian Ballas. Auf der Suche nach den Ursachen für die Formdelle lässt sich konstatieren, dass neben dem Umstand, dass einige Akteure in diesen Tagen sicher nicht in Topform unterwegs sind, sehr wohl auch die psychologische Komponente eine Rolle spielen dürfte. Der Fluch der guten Tat. Durch seine starken Auftritte und den teils immensen Vorsprung hat sich der Jahn selbst in eine Zwickmühle katapultiert.

"Sehr gefährliche Veilchen"

Angetreten mit dem Ziel, eine ordentliche Rolle zu spielen, haben die Regensburger, die eine wirklich gute Mannschaft, aber keine Übermannschaft haben, nun sehr wohl etwas zu verlieren, sollten sie noch abrutschen. Die schnelle Aufstiegschance ist einmalig, aber die Konkurrenten erhöhen spürbar den Druck. Aue zählt zwar nicht unmittelbar zu den Regensburger Jägern - elf Zähler trennen die Rivalen -, doch Platz drei hat die Dotchev-Elf nach zehn Punkten aus vier Spielen wieder im Fokus. "Sie sind griffig, sie sind gut gegen Ball, sie setzen immer wieder Nadelstiche und sie haben gut gekontert", zählte Enochs die Stärken der "sehr gefährlichen" Veilchen aus dem Erzgebirge auf.

Der Jahn setzt darauf, dass er den Laden hinten wieder dicht bekommt. Die Unterstützung von wahrscheinlich über 11.000 Fans soll dem Team um Kapitän Andreas Geipl dabei zugutekommen