Geburtstagskind und Torschütze Kreuzer: "Chapeau vor dieser Leistung"

Der Hallesche FC kann nach Monaten der Enttäuschungen mal wieder etwas durchatmen. Der umkämpfte Sieg gegen den VfB Oldenburg bringt neue Hoffnung, vor allem das Geburtstagskind zollt seinen Teamkollegen Respekt - und lobt den Trainer.

Die Aufstellung der Hallenser war vor dem Abstiegskrimi in Hannover gegen Oldenburg mit Spannung erwartet worden und vor Anpfiff nur schwer zu interpretieren. In der Vorwoche, beim 1:3 gegen Freiburg, hatte Kapitän Jonas Nietfeld noch als alleiniger Stürmer gespielt, nun fand er sich in der Viererkette als Innenverteidiger wieder.

"Er ist die Woche sehr professionell angegangen Er hatte eine klare Idee, wie wir es angehen. Wir haben uns entschieden, aus einer kompakten Defensive zu kommen. Hauptsache das Zentrum ist dicht", gab Niklas Kreuzer im Anschluss an die Partie bei "MagentaSport" einen Einblick in die taktischen Anweisungen des neuen Trainers Sreto Ristic.

Ristics taktische Kniffe greifen

Dieser war erst eine Woche als Nachfolger von André Meyer beim HFC vorgestellt worden - und musste beim ersten Spiel auf der Trainerbank direkt seine Fähigkeiten unter Beweise stellen. Denn nach gutem Beginn gegen den VfB sah Aljaz Casar nach gut einer Stunde die Ampelkarte, bis zur Pause erhöhte Oldenburg den Druck.

Ristic wechselte zunächst nicht, stellte erst mit Wiederanpfiff dann auf eine Fünferkette um, wodurch der VfB fortan bis in die Schlussphase hinein keinerlei Lücken fand. "Die Jungs haben diese Woche hart gearbeitet. Wir haben an unsere Chance geglaubt und hatten das Quäntchen Glück auf unserer Seite", so Ristic.

Ristic überglücklich: "Es geht nicht besser"

Dieses Quäntchen Glück spiegelte sich auch in Form eines Strafstoßes wider, den Stürmer Andor Bolyki herausholte und Niklas Kreuzer an seinem 30. Geburtstag zum spielentscheidenden 1:0 verwandelte (51.).

"Es geht nicht besser. Wir sind überglücklich, nehmen die drei Punkte mit und haben eine schöne Heimfahrt", resümierte der Trainer nach dem ersten Auswärtssieg der Hallenser in dieser Saison.

"Wenn man die Umstände sich ansieht war das auch verdient. Wir haben über 70 Minuten nur verteidigt, haben Tugenden wie Kampf, Leidenschaft, Herz gezeigt - das haben wir des Öfteren in diesem Jahr vermissen lassen. Chapeau vor dieser Leistung heute", blies Kreuzer in das gleiche Horn.

Es war der erste Sieg des HFC seit November, seitdem gab es in sieben Spielen nur ein Punkt, womit der freie Fall bis ans Tabellenende einherging. Dieser ist fürs Erste nun aber gestoppt, die Hallenser rücken durch den Dreier bis auf einen Punkt an den VfB Oldenburg heran. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, denn schon am Freitag (19 Uhr) reisen die kriselnden Münchner Löwen nach Sachsen-Anhalt.