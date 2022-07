"Gebe mein Wort": Pfanne beendet Dynamo-Spekulationen

Franz Pfanne bleibt bei Borussia Dortmund II. Der Mittelfeldmann beendete die Spekulationen um eine mögliche Rückkehr nach Dresden selbst.

Franz Pfanne kam 2020 zum BVB - und will dort auch bleiben. IMAGO/Thomas Bielefeld

In den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Gerüchte um eine mögliche Rückkehr Pfannes zur SG Dynamo gegeben. Nun sorgte der 27-Jährige, der noch zwei Jahre vertraglich an den BVB gebunden ist, selbst für absolute Klarheit. Bei den Ruhr Nachrichten erklärte er: "Ich bleibe auf jeden Fall in Dortmund, darauf gebe ich jetzt mein Wort."

Pfanne, der mit dem Fußballspielen bei Budissa Bautzen begonnen hatte, war ab 2007 im Nachwuchsbereich von Dynamo Dresden ausgebildet worden. Später fand er nach einer Rückkehr zur Budissa und einer Station beim SV Rödinghausen seinen Weg zum BVB II. Dort avancierte er in der Aufstiegssaison und in der darauffolgenden Drittliga-Spielzeit zur wichtigen Säule, mit einer kicker-Note von 3,26 gehörte er zu den besten Feldspielern seiner Mannschaft, die er als Kapitän anführte.

Bei der Borussia soll der gebürtiger Bautzener auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen und mit anderen erfahrenen Kräften wie Neuzugang Michael Eberwein vorangehen.