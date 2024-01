Gavel: "Unsere Leistung war erbärmlich" - Chemnitz souverän

Die Niners Chemnitz haben wieder in die Erfolgsspur gefunden und die Tabellenführung in der BBL vorerst verteidigt. Einen überraschenden Rückschlag kassierte dagegen Meister ratiopharm Ulm.

Zum Rückrundenauftakt gewannen die Niners am Samstag bei den abstiegsbedrohten MLP Academics Heidelberg mit 99:77 (49:39). Nach einem ersten Viertel auf Augenhöhe legten die Sachsen im zweiten Abschnitt den Grundstein für den Sieg, ehe sie mit einem 29:7-Lauf im dritten Viertel für klare Verhältnisse sorgten. Mit 33 Punkten war Niners-Center Kevin Yebo erfolgreichster Scorer der Partie.

Eine Woche nach der ersten Heimniederlage der Saison gegen Bayern München gelang es den Niners (Bilanz 15:3 Siege) damit, die Tabellenführung vor den Münchnern (12:3) zu behaupten. Die Bayern treffen am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) auf den Tabellen-17., die Hakro Merlins Crailsheim.

Gavel schimpft über sein Team

Einen Rückschlag kassierte dagegen Meister ratiopharm Ulm. Im Schwaben-Derby gegen die Tigers Tübingen unterlag der bisherige erste Verfolger des Spitzen-Duos überraschend deutlich mit 76:97 (48:56) und droht damit aus den Top drei der Liga zu rutschen. Aufsteiger Tübingen verschaffte sich mit dem Achtungserfolg dagegen etwas Luft im Tabellenkeller und hat nun zwei Siege mehr auf dem Konto als Crailsheim auf dem ersten Abstiegsrang.

Die Ulmer verpassten es damit auch, ihren langjährigen Teamkapitän Per Günther zum "Trikot-Retirement" zu beschenken. Vor dem Spiel war das Trikot des Guards, der 2022 nach 14 Jahren in Diensten der Ulmer seine Karriere beendet hatte, unter die Decke der ratiopharm-Arena gezogen worden. Die Nummer sechs des 65-maligen Nationalspielers ist damit die erste, die bei den Ulmern zukünftig nicht mehr vergeben wird.

"Bevor wir anfangen, erstmal Glückwunsch an Per Günther zu seinem Trikot-Retirement - es ist mehr als verdient. Ebenso Glückwunsch an Trainer Danny Jansson für den verdienten Sieg", kommentierte Ulms Trainer Anton Gavel und wurde dann deutlich: "Unsere Leistung war heute erbärmlich. Wir haben gedacht, dass wir das Spiel im Vorbeigehen gewinnen können und haben dafür die Quittung bekommen."