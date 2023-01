Ganz ehrlich: Das war eine Machtdemonstration!

Die deutsche Nationalmannschaft hält sich bei der Handball-WM weiter schadlos. Vor allem die Art und Weise des Triumphs über Nachbar Niederlande ringt kicker-Kolumnist Bob Hanning Respekt ab.

Herzlichen Glückwunsch der deutschen Mannschaft zum hochverdienten Einzug ins Viertelfinale. Ich nehme es jetzt einfach mal in den Mund: Das war eine Matchdemonstration! Wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir unsere Torhüter in Höchstform. 17 gehaltene Bälle von Andreas Wolff bei einer Fangquote von 43 Prozent. Überlegen Sie mal: Nahezu jeder zweite Ball, der aufs Tor kommt, wird gehalten.

Juri Knorr hat auch dieses Mal wieder mit exzellenter Spielsteuerung bestochen. Ein Trumpf war zudem die Schaltzentrale in der Abwehr, in der Johannes Golla zusammen mit Julian Köster fast alles weggeräumt hat. Zu Köster muss ich ganz ehrlich sagen: Ich hatte immer wieder Bedenken, ob wir die Abwehr stabilisiert bekommen. Was er als einer der Jüngsten an der Seite von Golla im Mittelblock leistet, ist allererste Sahne.

Nach einem etwas nervösen Beginn haben wir uns gut gefangen und hätten eigentlich schon zur Pause ob unserer guten Leistung noch höher führen können. Zu Beginn des zweiten Durchgangs, das kann man nicht anders sagen, war es eine Demontage unserer niederländischen Freunde. Sie wussten gefühlt nicht mehr, wo sie hinlaufen sollten, vor wem sie mehr Angst haben sollten - vor dem Wurf aufs Tor oder unserem Abwehrbollwerk.

Groetzki erlebt gefühlt seinen dritten Frühling

Wenn ich sagen würde, dass wir in den letzten 20 Minuten nur verwaltet haben, würde das der Mannschaft nicht gerecht werden. Wir haben das aber sehr solide gesteuert, wobei mir ehrlicherweise die Konstellation mit Philipp Weber und Juri Knorr Seite an Seite nicht so gut gefällt. Mit zwei Spielmachern auf der Platte sieht das nicht so harmonisch aus.

Ein Extralob müssen wir an dieser Stelle Patrick Groetzki aussprechen, der gefühlt seinen dritten Frühling erlebt. Jetzt haben wir gegen Norwegen ein Spiel um den Sieg in unserer Hauptrundengruppe. Wir haben fünfmal gewonnen, stehen bereits im Viertelfinale, aber ich glaube, dass uns diese Partie wieder ein Stückchen weiter in Richtung Halbfinale bringen kann.

Die Spanier sind bisher nicht so überzeugend

Einerseits können wir damit unseren berühmten Flow behalten. Andererseits sind die Spiele der Spanier, die ich bisher bei der WM gesehen habe, nicht so überzeugend, als dass wir davor erschrecken müssten. Ich persönlich gehe davon aus, dass Spanien gegen Frankreich am Sonntagabend nicht gewinnen wird.

Bob Hanning (54) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.