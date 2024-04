Gamescom statt BlizzCon? Blizzard macht Andeutung

Blizzard könnte 2024 als vollwertiger Aussteller wieder auf die gamescom zurückkehren. Das deutet ein Blog-Post an, indem angekündigt wird, dass die BlizzCon in diesem Jahr entfällt.

Sechs Jahre ist es her, dass Blizzard letztmals auf der gamescom ausstellte. Zwar war der World-of-Warcraft-Entwickler in den vergangenen Jahren durch Fanartikel-Shops oder als Untermieter präsent, aber eben nicht als vollwertiger Aussteller. Das könnte sich bald jedoch ändern.

Denn in einem Blog-Eintrag kündigte der Entwickler an, "2024 keine BlizzCon zu veranstalten". Zu dieser Entscheidung sei man nach "langer Abwägung gekommen". Man wolle "dieses Jahr etwas anders" angehen - für die BlizzCon sei das allerdings kein permanentes Aus. "In den kommenden Jahren" soll das Event wieder stattfinden.

Für 2024 plane das US-Unternehmen, bei den Overwatch Champions Series im Rahmen der DreamHacks in Dallas und Stockholm vertreten zu sein. Außerdem werde es "mehrere weltweite und vor Ort stattfindende Events" geben, auf denen das 30. Jubiläum von Warcraft und der 20. Geburtstag von World of Warcraft gefeiert werden sollen.

"Einige Pläne" für Messen "wie die gamescom"

Ebenso scheint eine Rückkehr nach Köln mehr als wahrscheinlich - so wolle Blizzard "bald einige Pläne für andere Messen und Conventions wie die gamescom teilen." Gut möglich, dass das Entwicklerstudio - gerade anlässlich der Jubiläen und bevorstehenden Veröffentlichungen - wieder vollwertig auf der Messe in Köln ausstellen wird.

Für die gamescom wäre das sicherlich eine positive Meldung, nachdem es zuvor eher schlechte Neuigkeiten für die Veranstalter gab. Denn nur ein Jahr nach der Rückkehr bleibt der Switch-Hersteller Nintendo dieses Jahr wieder fern. Das Unternehmen teilte mit, dass man sich "nach sorgfältiger Überlegung gegen eine Teilnahme in Köln entschieden" habe.

Eine Begründung für diesen Schritt teilte Nintendo nicht mit, ließ aber durchblicken, auf andere Veranstaltungen zu setzen: "Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen anderer deutschlandweiter Events ausprobieren." Angesetzt ist die gamescom 2024 vom 21. bis zum 25. August.