Galm zufrieden mit "gierigem" SVS - Knipping sorgt für Ruhe im Zimmer

Der SV Sandhausen hat sich im Testduell mit Zakakiou nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang verdientermaßen durchgesetzt.

Nach einer verhaltenen ersten Hälfte gewann Zweitliga-Absteiger Sandhausen vor 70 Zuschauern gegen den zyprischen Vertreter AEZ Zakakiou noch mit 5:2 (0:0). Der neue Sportdirektor Matthias Imhof attestierte dem SVS anschließend eine gute Leistung angesichts der hohen Trainingsbelastung zuvor.

"Die Jungs waren müde vom Training, deshalb haben wir etwas Zeit gebraucht, um reinzukommen", wird Imhof auf der Klubwebsite zitiert. "Als wir dann mehr Zugriff hatten, hat es gut geklappt." Die Mannschaft arbeite in der Sommervorbereitung viel und rücke "täglich enger zusammen - ich bin sehr zufrieden".

Doppelspitze Evina/Hennings

Trainer Danny Galm setzte im Tor zunächst auf Nikolai Rehnen. Er bewirbt sich mit Timo Königsmann und Daniel Klein um die Nachfolge des zum Karlsruher SC abgewanderten Patrick Drewes. Davor agierte die Dreierkette um Tim Knipping, Max Geschwill und Dennis Diekmeier. Auf den Flügeln starteten Christoph Ehlich und Sebastian Stolze, das Zentrum sicherte Yassin Ben Balla, während in der Offensive Joe Joe Richardson und Alexander Mühling die Angriffe des SVS dirigieren und die Doppelspitze mit Franck Evina und Rouwen Hennings in Szene setzen sollten.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit bisweilen konterstarken Zyprern hatte Evina per Kopf kurz vor der Pause die beste Chance für den SVS. Mit insgesamt fünf Wechseln ging der zweite Durchgang aus Sicht der Sandhäuser über die Bühne: Torwart Königsmann, Abu El-Zein, Livan Burcu, Tim Maciejewski und Dennis Egel wurden innerhalb der ersten zehn Minuten für Rehnen, Ben Balla, Hennings, Ehlich und Stolze eingewechselt.

Königsmann kassiert Tor von der Mittellinie

Schnell fiel das 1:0, das Evina nach Richardsons Vorlage erzielte (48.). Burcu erhöhte nach Ecke per Kopf (52.), im Gegenzug verkürzte der Gegner von der Mittellinie durch Innenverteidiger Fragneskov, weil Königsmann zu weit vor dem Tor stand (53.).

Knipping nach Doppelpass aus der zweiten Reihe (70.) sowie Diekmeier nach Flanke von Maciejewski (74.) sorgten für klare Verhältnisse. Nrikki verkürzte noch einmal auf 2:4 (75.), ehe El-Zein in der Schlussphase den Endstand herstellte (90.).

Galm: "Die Jungs mussten über diesen Punkt drüber"

Trainer Galm zeigte sich anschließend froh darüber, mit seiner Mannschaft "endlich wieder spielen zu können". Zu dieser Phase der Vorbereitung gehöre aber auch, "dass wir aufgrund anstrengender Einheiten nicht frisch ins Spiel gekommen sind. Die Jungs mussten über diesen Punkt drüber - das haben sie geschafft." Nach abwartendem Beginn sei der SVS "im zweiten Durchgang viel aktiver, gieriger und auch mutiger" geworden, sodass der Sieg in dieser Höhe in Ordnung gehe.

Durch mein Tor muss ich mir wenigstens von Zimmerkollege Luca Zander nichts mehr anhören, der ja schon vorgelegt hat. Tim Knipping

Abwehrrecke Knipping sprach von einem guten und intensiven Test gegen einen bissigen Kontrahenten. "Das war genau das, was wir gebraucht haben. Uns sind viele Tore gelungen, das ist wichtig für die Jungs." Auch für den Neuzugang persönlich, denn: "Durch meinen Treffer muss ich mir wenigstens von meinem Zimmerkollegen Luca Zander nichts mehr anhören, der ja schon im letzten Test vorgelegt hat." Zander fehlte gegen Zakaziou wegen einer Knöchelverletzung.

Weiter geht es für den SVS im Rahmen der Sommervorbereitung am Freitag mit einem Spiel beim österreichischen Erstligisten WSG Tirol in dessen Heimatstadion in Wattens.