Galm über Sandhäuser Effizienz: "Das kann man nicht lernen"

Sandhausens Erfolg über 1860 München stimmte Trainer Danny Galm vor allem ob der Torausbeute zufrieden. Beim zweiten Saisonsieg des SVS tat sich unter anderem Christoph Ehlich hervor, auf dessen Position man aber noch nachlegen will.

Der Saisonstart des SV Sandhausen lässt sich durchaus sehen. Durch das 3:0 im Heimspiel gegen den TSV 1860 München steht der Zweitliga-Absteiger nun mit sieben Punkten aus vier Spielen da und hat zum Top-Trio der Liga aufgeschlossen. Unter der Woche hatte es bei Erzgebirge Aue noch eine 1:2-Niederlage gesetzt. Der Unterschied war nun unter anderem die Effizienz vor dem gegnerischen Kasten.

Nach Niederlage in Aue: Diesmal stimmt das Ergebnis

"In Aue haben wir auch nicht schlecht gespielt. Ich war unglücklich über die Niederlage, aber nicht über die Art und Weise, wie wir gespielt haben", bilanzierte SVS-Trainer Danny Galm mit Blick auf beide Partien. Gegen die Löwen sei sein Team nun plötzlich "sehr effektiv" gewesen. Aber: "Du musst dir dieses Quäntchen dann auch erarbeiten und das haben wir getan", so der 37-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen München.

Erarbeiten ja, erlernen sei dagegen schwieriger, gestand Galm - angesprochen auf die Frage, ob das binnen weniger Tage überhaupt möglich sei, hatte Sandhausen diese Effizienz in Aue schließlich noch vermissen lassen. "Das kann man nicht lernen. Man kann immer dran glauben und man kann sich die Momente erarbeiten", betonte der Coach der Kurpfälzer.

Meinen Freunden aus München konnten wir hoffentlich zeigen, dass sie in der falschen Kurve stehen. Der frühere Münchner Christoph Ehlich

Dass sein Team so schnell zusammengewachsen ist, ist nicht selbstverständlich. Gleich acht Sommer-Neuzugänge standen beim SVS am Samstagnachmittag in der Startelf. Unter anderem in Christoph Ehlich ein früherer Schienenspieler von 1860. Und der fügte sich gleich mit seinem Debüttor ein. "Natürlich freue ich mich über meinen Treffer kurz vor der Pause. Es war mein erstes Tor für den SVS, und das zu einem wichtigen Zeitpunkt. Meinen Freunden aus München, die heute 1860 unterstützt haben, konnten wir hoffentlich zeigen, dass sie in der falschen Kurve stehen", wurde der 24-Jährige von der SVS-Vereinswebseite zitiert.

Auch seinem Trainer hat es der Ehlich angetan. "Es freut mich, dass er so eine Quote hat in den ersten Spielen", sagte Galm über den flinken Abwehrspieler mit sichtlich Offensivdrang, der vor seinem Treffer in den vergangenen Partien bereits zwei Tore vorlegen konnte.

SVS will auf der Ehlich-Position noch nachlegen

Trotzdem soll auf eben jener linken Seite noch etwas passieren. "Wir können uns nicht auf einen Spieler verlassen dort. Wir können natürlich improvisieren und Spieler auf diese Position setzen, aber dann verlieren wir sie auf der anderen", begründete Galm die Bestrebungen des Klubs, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden.

SVS-Sportdirektor Matthias Imhof hatte zuvor bekräftigt, dass in den kommenden Tagen ein Spieler für die linke Außenbahn verpflichtet werden soll. Es wäre der 18. Neuzugang am Hardtwald, doch Sandhausen scheint ja ohnehin schnell darin zu sein, diese zu integrieren.