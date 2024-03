Ludwigsburg erreicht Champions-League-Viertelfinale

Ludwigsburg hat vorzeitig das Viertelfinale in der Champions League erreicht. Die Riesen verloren zwar am Dienstag bei Galatasaray Istanbul mit 91:93 (42:54), sind durch den gewonnenen direkten Vergleich nach dem 100:80 im Hinspiel in der Gruppe J nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Galatasarays Emir Kabaca (Nr. 6) gegen Ludwigsburgs Jaren Lewis. Anadolu via Getty Images