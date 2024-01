Fußballer, Influencer, Unternehmer: Die Vielseitigkeit des Niklas-Wilson Sommer

Als Fußballer blieb Niklas-Wilson Sommer bislang die ganz große Karriere verwehrt. Abseits des Platzes hat der Influencer und Unternehmer aber mittlerweile deutschlandweite Bekanntheit erreicht. Mit dem kicker sprach Sommer über besondere Momente seiner Karriere und warum er sich trotz seines großen Erfolges primär als Fußballer bezeichnet.

Beim 1. FC Nürnberg ist im September die Sommerzeit angebrochen. Da kehrte Niklas-Wilson Sommer zu seinem Stammverein zurück, den er gut sechs Jahre zuvor als aufstrebender U-19-Spieler verlassen hatte. Sein Comeback löste dabei deutlich mehr Aufmerksamkeit beim FCN und dessen Umfeld aus, als es noch bei seinem Abgang der Fall war. Denn mit "Willy", wie er überall genannt wird, kam nicht nur ein inzwischen drittligaerfahrener Profi zurück, sondern ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann und einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands.

Aber der Reihe nach: Im zarten Alter von neun Jahren schloss sich Sommer dem 1. FC Nürnberg an, durchlief am Valznerweiher alle Jugendmannschaften und entwickelte sich zu einer Nachwuchshoffnung mit Potenzial zur Profikarriere. Der Rechtsverteidiger war in der U 19 Stammkraft und gab mit 18 sein Debüt in der Regionalliga. "Mein Ziel war es immer, Profi zu werden, und zwar am liebsten beim 1. FC Nürnberg. Aber dort fehlten mir zum damaligen Zeitpunkt die Möglichkeiten", erklärt Sommer, warum er seiner Heimatstadt im Sommer 2017 schließlich trotzdem den Rücken kehrte.

Sommer wechselte zum VfB Stuttgart, wo er in der ersten Saison 34 von 36 Partien absolvierte. Angesichts übergroßer Konkurrenz bei den Profis in Person von Andreas Beck und Benjamin Pavard war dem Schienenspieler auch hier der Weg nach oben versperrt. In Großaspach erfüllte sich Sommer schließlich aber doch noch den Traum einer Profi-Karriere. In der Rückserie der Saison 2019/20 avancierte er sogar zum Stammspieler. Den Abstieg des "Dorfklubs", der heute sogar nur noch in der Oberliga spielt, konnte er allerdings auch nicht verhindern.

"Kindheitstraum" geht in Erfüllung

Nach einem neunmonatigen "Auslandsabenteuer" beim slowakischen Erstligisten Dunajska Streda, das Sommer bei seiner "Persönlichkeitsentwicklung sehr gutgetan“ habe, kehrte er im Jahr 2021 nach Deutschland zurück und verstärkte fortan die rechte Abwehrseite von Waldhof Mannheim. Was folgte, war die erfolgreichste Zeit in seiner Karriere. In der Premierensaison brachte es der Schienenspieler auf 27 Partien und stand beim 2:0-Sensationssieg gegen Eintracht Frankfurt in der 1. Runde des DFB-Pokals über die volle Distanz auf dem Feld. "Mein erstes Jahr war ein absolutes Highlight", schwelgt Sommer in Erinnerungen. "Das Spielsystem von Coach Patrick Glöckner war genau mein Spiel. Ich habe Vertrauen gespürt, wir waren als Mannschaft im Flow und lagen am Ende nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz."

In der darauffolgenden Saison setzte der neue Waldhof-Trainer Christian Neidhart zwar kaum noch auf Sommer, dennoch erlebte er beim Aufeinandertreffen mit seinem Herzensklub 1. FC Nürnberg in der 2. DFB-Pokalrunde (0:1) einen Höhepunkt seiner Karriere: "Da ging ein Kindheitstraum in Erfüllung, ich wurde reingeworfen und habe bewiesen, dass ich auch ohne viel Spielpraxis funktioniere."

Das zweite erste Standbein

Zu diesem Zeitpunkt hat "Willys" zweite Karriere längst Fahrt aufgenommen. Sommer ist Social-Media-Star, und zwar einer der erfolgreichsten seiner Zunft. Dem 25-Jährigen folgen bei Instagram 950.000, bei TikTok 830.000 und auf Youtube fast 600.000 Menschen. Begonnen hat er vor vier Jahren: "Ich habe mir eine Kamera gekauft und mich beim Zocken an der Konsole gefilmt. Anfangs hatte ich zehn bis 15 Zuschauer. Aber die Corona-Zeit war ein günstiger Einstiegszeitpunkt."

Ich sehe mich weiterhin in erster Linie als Fußballer. Das ist mein Beruf, in den ich sehr viel Kraft investiere. Mein Erfolg in Social-Media ist da nur das i-Tüpfelchen. Niklas-Wilson Sommer (25)

Die Followerzahlen schnellten in ungeahnte Sphären. Sommer wurde zudem zum erfolgreichen Geschäftsmann, ist Teilhaber eines angesagten Mode-Labels und einer Getränkefirma, die Trendprodukte wie Vitamin-Wasser vertreibt. Beim Training bekommt er schon mal Besuch von TV-Mann Kai Pflaume oder jettet wie vor zwei Wochen kurz nach Madrid, um mit Toni Kroos den Rahmen der Icon-League, (einer Hallenfußballrunde) abzustimmen, die er gemeinsam mit dem Real-Star plant und die er im Team mit Kumpel David Alaba bestreiten möchte.

Die Social-Media-Kanäle als Plattform erreichen einen riesigen Kreis an Konsumenten, das Geschäft brummt. Sommer ist auf Einnahmen als Berufsfußballer nicht mehr wirklich angewiesen. Da drängt sich die Frage auf, warum der Verteidiger nach Auslaufen seines Vertrags in Mannheim im September bei Nürnbergs U 23 angeheuert hat und sich die Niederungen der Viertklassigkeit antut. "Ich sehe mich weiterhin in erster Linie als Fußballer. Das ist mein Beruf, in den ich sehr viel Kraft investiere. Mein Erfolg in Social-Media ist da nur das i-Tüpfelchen", macht Sommer seine Prioritäten deutlich.

Ein Nürnberger Junge

Bekommt hin und wieder Besuch von prominenten TV-Persönlichkeit wie hier von Kai Pflaume: Niklas-Wilson Sommer IMAGO/Zink

Die Rückkehr in die Heimat ist dem Franken, der allerdings in Dessau geboren wurde, sehr wichtig. "Ich bin ein Nürnberger Junge, und hier fühle ich mich wohl." Und sein Ziel, Profi beim FCN zu werden, hat er noch immer nicht aufgegeben: "Ich habe das nötige Selbstbewusstsein, meinen Traum zu verwirklichen. Aber ich bin nicht fordernd oder ungeduldig. Es liegt ohnehin nicht in meiner Hand." Und so ist auch ein längeres Engagement im Regionalligateam eine Option für Sommer, der seine Erfahrung gerne an die Youngsters weitergibt.

Nürnbergs U-23-Trainer Andreas Wolf, der Sommer in sieben von zehn möglichen Ligaspielen eingesetzt hat, ist mit der Performance des Rückkehrers zufrieden: "Willy erfüllt unsere Erwartungen und liefert stabile Leistungen. Er ist sich seiner Rolle bewusst und nimmt die jüngeren Spieler auch im Training an die Hand. Er fungiert als Bindeglied in der Mannschaft. Davon können wir alle profitieren." Die anfänglichen Bedenken, ob Willys Follower zu Willys gleichberechtigten Teamkollegen werden, haben sich aufgrund Sommers unkomplizierter geerdeter Art schnell zerstreut.

Die Schattenseiten seiner Bekanntheit

Sommers Hochglanzleben hat aber auch seine Schattenseiten. Dem Internetstar bläst immer wieder Gegenwind aus der Fanszene entgegen. Bereits in Mannheim gab es Kritik, auch im Max-Morlock-Stadion fanden sich schon kritische Spruchbänder. Die kontert Sommer aber souverän: "Es gibt immer von irgendwoher Gegenwind. Da bringt es nichts, mich zu äußern. Ich will es ihnen durch Leistung beweisen, damit aus den kritischen Stimmen positive Stimmen werden."

Deutlich mehr zu schaffen macht Sommer der plötzliche Tod von Regensburgs Profi Agyemang Diawusie im November vergangenen Jahres. Der erst 25-Jährige war Geschäftspartner und enger Freund von Sommer: "Agy hinterlässt eine Riesenlücke. Er war meine bessere Hälfte, wie ein Familienmitglied. Wir kannten uns, seit wir zwölf Jahre alt waren und beim FCN in der Jugend gespielt haben. Es tut sehr weh."

Sommerzeit in Nürnberg heißt beileibe nicht nur, dass bei der U 23 ein Social-Media-Star das NLZ in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Mit Sommer hat der FCN eine reflektierte Persönlichkeit gewonnen, die mit ihrer Entwicklung noch nicht am Ende ist. Das gilt für den Fußballer wie für den Influencer und Geschäftsmann Niklas-Wilson Sommer gleichermaßen.