"Fußball auf Top-Niveau nicht mehr möglich": Ex-Nationalspielerin Maier hört auf

Leonie Maier wird mit Saisonende ihre Karriere beenden. Auch aufgrund von Verletzungen schaute die 31 Jahre alte Linksverteidigerin der TSG Hoffenheim zuletzt mehr zu, als dass sie aktiv auf dem Rasen helfen durfte.

Erst Mitte März war bekannt geworden, dass Leonie Maier abermals verletzt ausfällt, diesmal mit einer Prellung am Zeh. Nun zieht die 79-malige Nationalspielerin einen Schlussstrich. Am Dienstag gab ihr Verein TSG Hoffenheim das Karriereende der Linksverteidigerin in diesem Sommer bekannt, der Vertrag wird aufgelöst.

"Die Summe an Verletzungen haben mich immer wieder ausgebremst und machen Fußballspielen auf Top-Niveau leider nicht mehr möglich", lässt sich Maier zitieren: "Ich blicke auf eine unvergesslich schöne Zeit zurück, die ich niemals missen möchte."

Zweimal Deutscher Meister, Europameisterin, Olympiasiegerin

Seit Sommer 2023 lief sie nach vier Jahren in England beim FC Arsenal und dem FC Everton für die Kraichgauerinnen auf, erlebte aber eine sehr unbefriedigende letzte Saison ihrer Karriere. Geholt wurde sie als Anführerin, in der Realität kam sie nicht über die Rolle der oft fehlenden Ergänzungsspielerin hinaus. Nur fünf Teileinsätze stehen für sie in dieser Saison zu Buche.

"Für mich persönlich ist es sehr schade, dass sich Leo zu diesem Schritt entschlossen hat", sagt Stephan Lerch, Sportlicher Leiter und derzeit noch Trainer der TSG. "Aufgrund ihrer Verletzungshistorie in den vergangenen Jahren ist die Entscheidung aber nachvollziehbar. Durch das Karriereende von Leo verlieren wir nicht nur eine hervorragende Fußballerin, die mit ihrer großen Erfahrung und Professionalität den Mitspielerinnen helfen konnte, sondern auch einen tollen Menschen und absoluten Teamplayer."

Maier gewann mit dem FC Bayern zwei Deutsche Meisterschaften (2015, 2016), auf Nationalmannschaftsebene wurde sie 2013 Europameisterin und 2016 Olympiasiegerin.