Salah und Darwin harmonieren: Liverpool rettet 2:2 zum Auftakt

Überraschung im Craven Cottage: Der FC Liverpool hat sich zum Saisonauftakt der Premier League mit einem 2:2 bei Aufsteiger Fulham begnügen müssen. Die Reds hatten lange Zeit Probleme mit Doppelpacker Mitrovic & Co., doch Darwin und Salah retteten Klopps Team einen Punkt.

Aufsteiger FC Fulham, bei dem Neuzugang Leno auf der Bank saß und Rodak im Tor den Vortritt lassen musste, startete besser und bereitete Liverpool mit hohem Pressing Probleme. Die Reds konnten sich anfangs kaum aus ihrer Hälfte befreien und hatten schon in der ersten Minute etwas Glück, als Mitrovic das Tor verfehlte.

Mitrovic sorgt für Fulhams Führung - Luis Diaz im Pech

Erst nach einer Viertelstunde fand Klopps Team, in dem Roberto Firmino erneut den Vorzug vor Neuzugang Darwin erhalten hatte, besser zurecht. Zu diesem Zeitpunkt fiel auch das vermeintlich 1:0 durch Luis Diaz, das wegen Abseits aber zurückgepfiffen wurde (15.). Fulham blieb dennoch offensiv gefährlich, Neuverpflichtung Pereira traf bei seiner frechen Ecke das Außennetz (29.). Wenig später war Alisson, der einzige neue Spieler Liverpools nach dem 3:1 gegen ManCity im Community Shield, aber doch geschlagen: Fulhams Torjäger Mitrovic (43 Treffer in der Championship) setzte sich gegen Alexander-Arnold durch und köpfte zur Führung ein (32.).

Die Reds lagen verdient zurück, auch wenn sie sich wegen eines vermeintlichen Fouls an Kapitän Henderson bei der Entstehung des Treffers beschwerten. Häufig agierten sie zu ungenau und wirkten vom Druck des Gegners überrascht. Einzig Luis Diaz sorgte bei seinem Schuss an den Pfosten für ein positives Zeichen (39.).

Darwin sticht erneut als Joker zu

Kurz nach der Pause hatte Klopp genug gesehen und brachte Darwin für Roberto Firmino, auch Elliott kam für den angeschlagenen Thiago (51.). Nachdem Liverpool Glück hatte, als Kebano den Pfosten traf (57.), fanden die Reds mit den frischen Kräften so langsam auch zu ihrem gewohnten Spiel.

Allen voran Darwin war wie zuletzt gegen die Skyblues ein Aktivposten - und er sorgte auch für den Ausgleich: Zunächst scheiterte er per Hackentrick an Rodak (61.), doch mit dem gleichen Abschluss fand der Uruguayer doch einen Weg am Keeper vorbei. In der 64. Minute schlug die Kugel unter der Latte ein und Liverpool war zurück. Diesmal war Salah der Vorbereiter.

An so gut wie jedem Angriff war die neue Nummer 27 Liverpools in der Folge beteiligt, doch plötzlich ertönte auf der Gegenseite ein Pfiff - und es gab Elfmeter für Fulham. Mitrovic war nach einem Kontakt mit van Dijk zu Boden gegangen, die Entscheidung war nicht falsch (70.), und der Gefoulte vollendete aus elf Metern souverän (72.).

In der Schlussphase ging es hin und her, einen hatte Liverpool aber noch in petto: Darwin kam eher zufällig an den Ball, blieb cool, fand Salah - ob so gewollt oder nicht -, und der Ägypter staube zum erneuten Ausgleich ab (80.). Das 2:2 sollte auch das Endergebnis sein, weil Kapitän Henderson tief in der Nachspielzeit aus der Distanz die Latte traf (90.+4).