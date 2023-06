Für zwei weitere Jahre: Girth verlängert in Duisburg

Der MSV Duisburg und Benjamin Girth gehen auch in der Zukunft gemeinsame Wege. Im vergangenen Sommer aus Braunschweig gekommen, verlängert der 31-jährige Mittelstürmer seinen auslaufenden Vertrag.

Girth, der in der abgelaufenen Spielzeit 14 Partien verletzungsbedingt verpasste, stand für die Duisburger in 19 Drittliga-Spielen auf dem Rasen und sammelte dabei zehn Scorerpunkte, erzielte dabei fünf eigene Treffer.

Beim 1. FC Magdeburg ausgebildet, wechselte der 1,91-Meter-Hüne im Jahr 2010 zum damaligen Regionalligisten RB Leipzig, nur um zwei Jahre später wieder für ein Jahr zurück in die Heimat zu kehren, wo Girth auch geboren ist. Es folgten Stationen in Plauen, Kassel und Meppen, ehe Girth den Schritt in die 2. Bundesliga zu Holstein Kiel wagte. Über Osnabrück und Braunschweig landete der 31-Jährige im Sommer 2022 schließlich bei den Zebras.

Heskamp über Girth: "Starker Charakter"

"Bennys Quote spricht für ihn. Er hat die Erwartungen, die wir als Box-Spieler in ihn gesetzt haben, absolut erfüllt“, zeigt sich Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport beim MSV, auf der Vereinswebsite erfreut. Girth habe sich "immer in den Dienst des Teams gestellt" und sei ein "starker Charakter, der dem Spielverein gut tut".

Girth wünscht sich "zwei gesunde und erfolgreiche Jahre"

Auch Trainer Torsten Ziegner machte keinen Hehl daraus, dass Girths Verlängerung für alle Parteien vorteilhaft ist. "Natürlich ist es eine große Freude, dass Benny sich dafür entschieden hat. Er gehört statistisch zu den besten Torjägern der 3. Liga." Der Übungsleiter erwarte in der Zukunft "sowohl Führungsqualitäten als auch Tore".

"Die Arena, die Fans und das gesamte Umfeld hier in Duisburg sind besonders. Nach dem schweren Start im letzten Jahr wünsche ich mir zwei gesunde und erfolgreiche Jahre", äußert sich Girth selbst zur Verlängerung seines Vertrags.