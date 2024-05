Für Wirtz spielt die Musik: Leverkusener erwartungsgemäß dabei

Florian Wirtz steht vor spannenden Wochen. Nach dem Gewinn der Meisterschaft und den Endspielen im DFB-Pokal und der Europa League steht für den 21-Jährigen wie erwartet die Heim-EM auf dem Programm.

Ungewöhnlich war auch diesmal die Art und Weise, wie die Nominierung bekannt gemacht wurde - diesmal war es nicht im Fernsehen, bei einem Influencer, Günther Jauch oder einem Dönerladen, es geschah während eines Konzerts der Sängerin Nina Chuba, die verriet, dass Florian Wirtz dabei sein wird. Der Spieler selbst richtete dann sogar noch ein paar Worte via Einspieler an das Publikum. Der DFB teilte das via Instagram, was gleichbedeutend mit einer Bestätigung ist.

Überraschend ist die Nominierung des Zehners natürlich nicht. Denn Wirtz besitzt großen Anteil an der geschichtsträchtigen Leverkusener Saison: Er ist unter anderem mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,24 der Topspieler der diesjährigen Bundesliga-Spielzeit.

Dementsprechend gilt er auch als Hoffnungsträger für das Heim-Turnier. Gemeinsam mit Bayerns Youngster Jamal Musiala soll Wirtz hinter einer alleinigen Sturmspitze, in den beiden vergangenen Länderspielen agierte Kai Havertz im Angriffszentrum, Chancen initiieren oder eben selbst abschließen.

Wirtz' Premierentor ging in die Geschichte ein

Im vergangenen Lehrgang im März erfüllte der Spielmacher diese Aufgabe beim Testspiel in Frankreich mit Bravour (kicker-Note 1). Erst hatte Wirtz mit seinem Premierentreffer in der Nationalelf das schnellste Länderspieltor der DFB-Geschichte erzielt, kurz nach Wiederanpfiff dann das 2:0 mit einem Traumpass auf Vorlagengeber Musiala eingeleitet.

Für den gebürtigen Pulheimer, der sein erstes von bislang 16 Länderspielen im September 2021 bestritt, ist es das erste Turnier auf Länderebene. Die WM 2022 in Katar hatte der Mittelfeldspieler noch aufgrund eines Kreuzbandrisses und der damit einhergehenden fehlenden Spielpraxis verpasst.

Bevor Wirtz seinen Fokus auf die Heim-EM richtet, stehen noch zwei Endspiele mit Bayer auf dem Programm. In genau einer Woche trifft die Werkself im Europa-League-Finale in Dublin auf Atalanta Bergamo, ehe drei Tage später mit dem Gewinn des DFB-Pokals - Bayer duelliert sich mit Kaiserslautern - bestenfalls das Triple eingetütet werden soll.