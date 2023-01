Für van de Beek ist die Saison gelaufen

Manchester United befindet sich vor dem Derby gegen City auf einem guten Weg, Donny van de Beek erlitt nun aber einen Rückschlag.

Unter Erik ten Hag läuft es wieder richtig gut bei Manchester United, was auch ein Hoffnungsschimmer für Donny van de Beek war. Unter ten Hag war der offensive Mittelfeldspieler vor allem in der Saison 2018/19 bei Ajax Amsterdam aufgeblüht, 2020 folgte der gut 40 Millionen Euro schwere Wechsel zum englischen Rekordmeister.

Doch dort ist der 25-Jährige noch zu keinem Zeitpunkt wirklich angekommen, nie konnte van de Beek sowohl die erhoffte Einsatzzeit und Verantwortung bekommen als auch nicht das abliefern, was sich die Red Devils wahrscheinlich vom niederländischen Nationalspieler erhofft hatten. 2022 wurde der Rechtsfuß sogar an den FC Everton verliehen.

Obwohl es auch in dieser Saison erst für wettbewerbsübergreifend zehn Saisonspiele reichte, in denen er nur knapp 300 Minuten auf dem Rasen stand, herrscht nun die Gewissheit, dass van de Beek auch 2022/23 nicht endgültig in der Premier League Fuß fassen wird. Vor dem Manchester-Derby am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gab ten Hag bekannt, dass sein Mittelfeldmann für den Rest der Saison ausfallen wird.

Das Derby kommt für Weghorst zu früh

Beim 3:0-Heimsieg gegen Bournemouth war van de Beek von Gegenspieler Marcos Senesi unglücklich abgeräumt worden, dabei hatte sich das Knie des ten-Hag-Schülers schmerzhaft nach hinten durchgedrückt. Noch vor der Halbzeitpause hatte der Rechtsfuß ausgewechselt werden müssen - Diagnose: schwere Knieverletzung. "In der Vorbereitung wird er zurück sein, auf lange Sicht sieht es gut aus", blickte dessen Coach bereits auf die kommende Spielzeit voraus.

Der 52-Jährige hatte aber auch noch bessere Nachrichten für United: Das Leihgeschäft mit dem niederländischen Nationalstürmer Wout Weghorst (vom FC Burnley an Besiktas verliehen) befindet sich in den letzten Zügen und wird zeitnah auch offiziell über die Bühne gehen - wenn auch nicht mehr zeitig genug für ein Mitwirken des Hünen im Topspiel gegen Meister City.