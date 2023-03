Für Torschütze Ziegele ist Brinkies der Held: "Dankeschön an Pommes"

Der FSV Zwickau hat nach drei Spielen ohne Sieg einen eminent wichtigen Dreier im Abstiegskampf eingefahren. Robin Ziegele wollte sich trotz seines späten Treffers nicht als Held des Sieges sehen und gab das Lob an seinen Schlussmann Johannes Brinkies weiter.

In der zweiten Hälfte deutete wenig auf einen Zwickauer Befreiungsschlag (2:0) im Kampf um den Klassenerhalt hin. Nachdem die Schwäne gegen den FC Ingolstadt aktiv begannen und sich in einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte auch das ein- oder andere Mal vielversprechend vors Tor kombinierten, drückten die Schanzer im zweiten Durchgang mächtig aufs Gaspedal. "Da haben wir richtig gewackelt", gab Trainer Ronny Thielemann in der Pressekonferenz nach Spielende ehrlich zu.

In der Tat konnten sich die Schwäne über weite Strecken der Partie nicht befreien. Pascal Testroet, Marcel Costly und wieder Testroet vergaben nur wenige von einer Fülle an Chancen. Alles sprach für den ersten Sieg der Ingolstädter nach fünf Niederlagen in Folge. "Danach haben wir mit den Wechseln ein bisschen Entlastung gebracht." Nach Mike Könneckes Einwechslung (77.) kamen kurz vor Schlusspfiff noch Adam Susac und Jan-Marc Schneider (87.) in die Partie.

Ich bin ein bisschen sprachlos und weiß nicht, was ich sagen soll. Robin Ziegele

Die späte Führung fiel allerdings durch den auf die Sechs vorgerückten Robin Ziegele (89.). Für den 26-Jährigen der erste Saisontreffer - und erst das zweite Profi-Tor. "Ich bin ein bisschen sprachlos und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht bekannt dafür, Tore zu machen", wusste Ziegele bei "Magenta Sport" nicht wohin mit seinen Gefühlen. Der Treffer fiel durch eine kurz ausgeführte Ecke. "Wir investieren sehr viel Zeit in Standards. Ich habe den Jungs heute in der Besprechung gesagt, dass wir uns für den Aufwand, den wir betreiben, belohnen müssen", äußerte sich Thielemann zu dem Standardtor.

Ziegele erhofft sich auch künftig eine bessere Verwertung der Standards. "Unter der Woche machen wir Standard-Training. Das kann eine Waffe sein. Wir haben die Spielertypen dafür und gute Standardschützen. Wir sind eine relativ große Mannschaft." Nach Ziegeles Führungstreffer waren die Weichen für den fünften Heimsieg bei den Sachsen gelegt. Dem eingewechselten Schneider gelang sogar noch das 2:0 (89.).

Brinkies' kommunikative Art als wichtiger Faktor

Ziegele wollte sich trotz des wichtigen 1:0 nicht als Held der Partie sehen. Vielmehr verwies er auf Keeper Johannes Brinkies, der die Schwäne vor dem Führungstreffer lange Zeit im Spiel hielt. "Er hält uns paar Mal im Spiel. Großes Dankeschön an Pommes." Doch nicht genug des Lobes: Der Defensivmann hob auch die Wichtigkeit des Kapitäns durch seine kommunikative Art hervor. Brinkies sei einer, "der dir ein gutes Gefühl gibt". Durch seine Zusprachen während der Partie gehe man mit "mehr Selbstvertrauen in die Zweikämpfe."

Zu viel Feierlaune wollte beim gebürtigen Wolfsburger trotz des erleichternden Last-Minute-Sieges aber nicht aufkommen. Nach wie vor steht der FSV auf einem Abstiegsplatz - am Mittwoch wartet der Landespokal-Kracher bei Dynamo Dresden. "So müssen wir weiter machen", meinte Ziegele.