Für mehr offensive Flexibilität: Bielefeld leiht Hannovers Momuluh aus

Arminia Bielefeld hat sich mit Monju Momuluh von Hannover 96 verstärkt. Die Verantwortlichen erhoffen sich durch die Verpflichtung des 21-Jährigen mehr offensive Flexibilität.

Drittligist Arminia Bielefeld hat den ersten Wintertransfer präsentiert. Von Hannover 96 kommt Monju Momuluh per Leihe bis zum Saisonende nach Ostwestfalen - gleichzeitig verlängerte sein Stammverein den Vertrag bis 2026.

In der Hinrunde reichte es für das Eigengewächs nur zu einem Joker-Einsatz beim Unentschieden am ersten Spieltag gegen Elversberg - das sechste seiner insgesamt sechs Zweitligaspiele. Dafür konnte er in der laufenden Saison in Hannovers zweiter Mannschaft auf sich aufmerksam machen. In acht Spielen für den Tabellenführer der Regionalliga Nord gelangen ihm vier Tore und fünf Assists.

Neben den Ostwestfalen waren deswegen auch mehrere andere Drittligisten am 21-Jährigen dran. Unter anderem hatten die Ligakonkurrenten Dresden, Essen und Regensburg Interesse am Mittelfeldspieler bekundet.

Zukunft von Momuluh liegt in Hannover

„Arminia Bielefeld hat sich sehr um mich bemüht. Das hat mich beeindruckt. Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mit mir intensiv darüber gesprochen, wie sie mich sehen, welche Rolle sie mir bei Arminia zutrauen und was sie von mir erwarten", freut sich Momuluh über seinen Wechsel. 96-Sportdirektor Marcus Mann sagt: "Bei Arminia Bielefeld kann 'Taddel' in einer ambitionierten Mannschaft in der 3. Liga Spielzeit erhalten, die für einen Spieler seines Alters sehr wichtig ist." Die Zukunft des talentierten Mittelfeldmanns liege aber in Hannover.

Bei der Arminia sind Sportdirektor Mutzel und Trainer Kniat "davon überzeugt, dass er unser Offensivspiel mit seinem Tempo und seiner Qualität im Eins-gegen-eins verstärken wird und wir mit ihm noch flexibler werden". Mit diesen Eigenschaften soll Momuluh eine weitere Alternative für den am Kreuzband verletzten Noah Joel Sarenren Bazee sein.