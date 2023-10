Für große fußballerische Ziele: Brosch spielt Kreisliga C statt Regionalliga

Er stürmte in der Regionalliga, beobachtete Talente für Bundesligisten und trainiert die A-Jugend eines Profivereins. Der Fußball bestimmt das Leben von Janik Brosch. Mit erst 31 Jahren kickt er aktiv trotzdem nur noch mit seinen Kumpels. Und genau denen möchte er am liebsten bald eine Kanone präsentieren.

Lemgo und Freunde statt Lippstadt und Regionalliga: Janik Brosch schießt in der Kreisliga C die Netze kaputt. imago images/foto2press

Was gibt es Schöneres, als mit seinen Freunden zu kicken und dabei den stressigen Alltag auszublenden? Diesen Traum hat sich Janik Brosch erfüllt. Der ehemalige Regionalligastürmer des SV Rödinghausen und des SV Lippstadt hat mit seinen Freunden einen eigenen Fußballverein gegründet: Eintracht Lemgo geht seit dieser Spielzeit in der Kreisliga C Lemgo 2 an den Start. Das Aushängeschild der Truppe ist Brosch. 34 Tore in fünf Spielen, was nach Adam Riese einem Schnitt von beinahe sieben Treffern pro Partie entspricht.

Arbeit im professionellen Fußball

Doch wieso spielt der 31-Jährige, der auf 50 Einsätze in der Regionalliga West kommt - in denen ihm sechs Treffer gelangen - lieber gegen den SV Werl-Aspe III als gegen Alemannia Aachen?

Brosch: "Als 2020 die Saison aufgrund von Corona unterbrochen wurde, bekam ich vom FC Augsburg das Angebot, als Scout zu arbeiten. Diese Chance habe ich angenommen, um im professionellen Fußball Fuß zu fassen, daher habe ich meine Schuhe vorerst an den Nagel gehängt." Im Anschluss arbeitete Brosch ebenso für den SV Sandhausen als Scout, bis er im Juli 2023 das Angebot als Co-Trainer der U 19 des SC Paderborn annahm. "Als Scout bin ich viel gereist und musste mir Spiele anschauen, da hatte ich keine Zeit mehr, selbst zu spielen. Aber als Co-Trainer geht das nun wieder etwas besser, und ich kam mit meinen Jugendfreunden bereits im Frühjahr auf die Idee, einen Verein zu gründen."

So entstand Eintracht Lemgo. Unter der Mithilfe zahlreicher Sponsoren konnte die Mannschaft bereits ab der Spielzeit 2023/24 in den Ligabetrieb einsteigen. Die Zwischenbilanz: Platz eins mit 87 geschossenen Toren in neun Spielen. Doch auch eine Niederlage steht bei acht Siegen bereits zu Buche. Dennoch ist das Ziel klar: In dieser und der kommenden Spielzeit soll jeweils der Aufstieg her.

Da musste ich dann schon lachen. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal zu neunt spielen muss. Janik Brosch (31) über die Flex-Liga

Am vergangenen Wochenende lernte der 31-Jährige dann die Umstände des Amateurfußballs richtig kennen. Da es sich bei der Kreisliga C Lemgo 2 um eine "Flex-Liga" handelt, hieß es zum ersten Mal in der Spielzeit Neun gegen Neun. "Da musste ich dann schon lachen. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal zu neunt spielen muss", erzählt er.

Doch seine Entscheidung, als Aktiver dem höherklassigen Fußball den Rücken zu kehren, hat er noch nicht bereut: "Ich hatte keine Gedanken, noch selbst höher Fußball zu spielen, stattdessen möchte ich mich lieber als Coach entwickeln und in der Trainersparte vorankommen." Zwei Jahre lang hat Brosch nach seinem Karriereende kein Fußball gespielt, doch irgendwann hat er doch etwas vermisst: "Es hat mich dann schon gejuckt, selbst wieder Fußball zu spielen. Es hat einfach etwas gefehlt. Jetzt bin ich einfach froh, wieder selbst zu kicken und kann gleichzeitig Fußball und sich mit Freunden zu treffen verbinden. Das macht mir am meisten Spaß."

Janik Brosch: 2017 noch im Trikot vom SV Rödinghausen beim Auswärtsspiel am Tivoli in Aachen imago/Noah Wedel

Trotzdem hat der 31-Jährige noch immer Ziele: "Natürlich will ich so viele Tore wie möglich schießen, daher bin ich ja Stürmer, da ist es scheißegal, in welcher Liga man spielt", so der Absolvent eines Sportmanagement-Studiums, der in seiner Freizeit neben dem Fußball auch gerne den Golfplatz aufsucht. "Golfen ist mittlerweile zu meinem Hobby geworden, das hätte ich nicht gedacht, aber für mich ist Golf der technisch anspruchsvollste Sport, den ich je gemacht habe."

Arbeit statt Kanone

Als Topfavoriten auf die Torjägerkanone in den 11. Ligen hätte man Brosch spätestens jetzt auf dem Zettel, doch es gibt ein großes Aber: "Ich habe bisher nur fünf von möglichen neun Spielen gemacht, und es ist nicht sicher, wie viele ich schaffe in dieser Saison. Denn wenn wir zeitgleich mit der Paderborner U 19 spielen, bin ich natürlich bei meinem Arbeitgeber."

Von der Aktion "Die Torjägerkanone® für alle" hat er durch seine Mannschaftskollegen erfahren: "Die Jungs haben mir das in die WhatsApp-Gruppe geschickt und gemeint, dass ich jetzt noch mehr Gas geben soll", schmunzelt er. Doch genau diese Jungs dürften sich auf etwas einstellen, wenn er die Trophäe gewinnen sollte: "Wenn das klappen sollte, dann stelle ich sie an meinen Fernseher, dass sie immer schön draufschauen können, wenn sie zum Fußballschauen vorbeikommen."