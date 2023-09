Für erfolgreiches Wiedersehen mit Köllner: Jacobacci lockt mit Bier und Oktoberfest

1860 München muss dringend wieder punkten - am besten dreifach. Ansonsten drohen die Löwen den Anschluss nach oben wieder zu verlieren. Trainer Maurizio Jacobacci versucht seine Spieler vor dem Duell mit Ingolstadt auf eine besondere Art zu motivieren.

Am Samstag, den 16. September, wird in München das Oktoberfest eröffnet. Grund zur Freude haben einige Leute in der bayerischen Landeshauptstadt also sicherlich. Damit das auch am Abend für 1860-Anhänger so bleibt, sollten die Löwen im Topspiel beim FC Ingolstadt (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) endlich wieder Zählbares einfahren.

Um nach drei Liganiederlagen in Folge wieder erfolgreich zu sein, hat Trainer Maurizio Jacobacci offenbar besondere Maßnahmen in Aussicht gestellt. Vor dem bayerischen Duell und Wiedersehen mit Ex-Coach Michael Köllner erklärte Jacobacci gegenüber der "Abendzeitung", es könne bei einem Sieg "einen weiteren Wiesn-Abend für die Mannschaft" geben.

Die Negativserie soll beendet werden: "Müssen liefern"

Natürlich müsse jedoch die Negativserie dafür beendet werden. Nach zwei Siegen zum Start wünsche sich Jacobacci nun, "dass die Mannschaft die Situation erkennt und weiß, dass wir liefern müssen".

Das Spiel stehe natürlich im Fokus. Jacobacci hofft, dass seine Spieler dies ebenfalls erkannt haben und "sich nicht ablenken lassen". Gegen den FCI um Köllner, der sein ehemaliges Team sicherlich noch in Teilen kennt, sei es "unsere Pflicht, alles in die Waagschale zu werfen und auf den Platz zu gehen, um zu gewinnen".

Bier nach dem Spiel hat nie geschadet. Maurizio Jacobacci

Sollten die Löwen drei Punkte einfahren, würde Jacobacci beim eigentlichen Maß-Verbot offenbar etwas Nachsicht zeigen: "Bier nach dem Spiel hat nie geschadet. Sie werden sicher einen Schluck Bier trinken können", so der 60-Jährige. Doch: "Die Mannschaft weiß, dass sie liefern muss, bevor sie vielleicht etwas zurückbekommt."