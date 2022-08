Für ein Jahr in die 3. Liga: Woltemade vor Leihe nach Elversberg

Nick Woltemade steht vor einem Abgang beim SV Werder Bremen. Nach kicker-Informationen bahnt sich ein Wechsel auf Leihbasis zur SV Elversberg an. Beim Drittliga-Aufsteiger soll der 20-Jährige mehr Spielpraxis bekommen.

"Keine wilden Sachen" seien in der Personalie Nick Woltemade zu erwarten, hatte Clemens Fritz noch am Freitag über eine Ausleihe des Offensivspielers gesagt: "Aber wenn es passt", so kündigte es der Leiter Profifußball beim SV Werder Bremen an, wäre ein Abgang "wahrscheinlich". In der Zwischenzeit scheint eine Lösung für beide Parteien gefunden zu sein. Am Montag fehlte der Profi bereits im Training, um letzte Details seines Abgangs zu klären.

Vorerst keine Hoffnung auf Bundesliga-Einsätze

Woltemade steht vor einer einjährigen Leihe zu Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg. Eine längere Laufzeit ist nach einem seit dem 1. Juli in Kraft getretenen Beschluss der FIFA nicht mehr möglich. In Bremen hatte der 20-Jährige deutliche Signale empfangen, dass er sich in dieser Saison nur wenig Hoffnung auf Einsätze machen könne.

Bereits in der vergangenen Zweitliga-Saison war Woltemade gerade mal auf kumulierte 42 Minuten an Einsatzzeit gekommen. Zuletzt absolvierte er bereits zwei Partien in Werders U 23. Doch der Profi, der noch bis 2024 in Bremen unter Vertrag steht, soll zu Spielpraxis auf höherem Niveau als in der Regionalliga kommen. Elversberg steht nach sechs Spieltagen mit 15 Punkten auf Tabellenplatz zwei in der 3. Liga. Ein Wechsel zu Ligakonkurrent VfB Oldenburg war für den Spieler indes nie ein Thema.