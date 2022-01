Für die Kaderbreite: Meppen holt Bähre zurück

Der SV Meppen hat zum dritten Mal Mike Bähre (26) unter Vertrag genommen. Er soll für mehr Kaderbreite im Emsland sorgen.

Bähre unterzeichnete einen Vertrag über ein halbes Jahr plus Option, wie der SVM am Freitag wissen ließ. Er kommt zum bereits dritten Mal nach Meppen, nachdem er schon für die Rückrunde der Saison 2017/18 (16 Spiele/ein Tor) von Hannover 96 ausgeliehen war und im Januar 2021 vom englischen Zweitligisten FC Barnsley zurückkehrte.

Der variable Mittelfeldakteur war bereits beim Trainingsauftakt des Drittligisten dabei und kam am Donnerstag im Testspiel beim niederländischen Erstligisten FC Groningen (1:1) in der zweiten Hälfte zum Einsatz.

"In Topform eine wichtige Verstärkung"

SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann unterstrich, dass Bähre "in vielen Partien seine Klasse unter Beweis gestellt" habe und "in Topform eine wichtige zusätzliche Verstärkung für uns" sein könne. Trainer Rico Schmitt ergänzte: "Die Verpflichtung jetzt steht unter anderen Vorzeichen als im letzten Jahr. Mike ist bewusst, dass er in ein funktionierendes, dynamisches System einsteigt und dass wir einen hohen Wettbewerb auf der Position haben. Mit seiner Verpflichtung erhalten wir noch mehr Tiefe und Breite im Kader."

Der SVM kehrt am 15. Januar mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern in den Spielbetrieb zurück. Auf dem Betzenberg erwartet der Tabellensechste den Dritten zum Verfolgerduell.