Für die Bayern geht es gegen Salzburg auch um viel Geld

Der FC Bayern spielt gegen RB Salzburg nicht nur um das sportliche Weiterkommen, sondern auch um einen hohen Erlös - dieser könnte bei Vertragsverhandlungen hilfreich sein.

Für den FC Bayern München ist das Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Red Bull Salzburg nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig, sondern auch aus finanzieller. Alleine der Einzug in das Viertelfinale ist von der UEFA mit 10,6 Millionen Euro prämiert. Bereits nach der Gruppenphase hatte der deutsche Rekordmeister mit sechs Siegen und dem daraus resultierenden Einzug in die K.-o.-Runde schon 78,42 Millionen eingenommen.

Neben den Prämien von der UEFA bekommt der deutsche Rekordmeister einen zweistelligen Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool. Wie hoch die Summe ist, wird erst am Saisonende ermittelt. Außerdem würde der FCB mit weiteren Partien auch noch mehr Zuschauererlöse generieren.

Einnahmen geben Spielraum bei Vertragsgesprächen

Insgesamt könnten sich die Münchner nur mit den Prämien der UEFA bis zu 121,52 Millionen Euro erspielen (der Sieger der Königsklasse erhält 20 Millionen und für einen Halbfinal-Einzug werden die Vereine mit 12,5 Millionen belohnt) - eine Summe, die dem Verein angesichts der finanziellen Verluste aufgrund der Corona-Pandemie sicherlich helfen würde. Die Einnahmen würden den Verantwortlichen an der Säbener Straße auch etwas Spielraum bei den Vertragsgesprächen mit "verdienten Spielern" wie Robert Lewandowski geben, die laut Bayern-Vorstand Oliver Kahn im Frühjahr anstehen.