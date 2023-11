Fünf Spiele für den Schwitzkasten: NBA zieht Würger Green aus dem Verkehr

Draymond Green ist in der NBA mal wieder vom Platz geflogen. Sein Würgegriff gegen Rudy Gobert hat für den Forward der Golden State Warriors Konsequenzen.

Diskussionsbedarf in San Francisco: Klay Thompson (re.) und Draymond Green (#23) nach ihren Hinausstellungen. picture-alliance / ASSOCIATED PRESS

Nur 103 Sekunden waren gespielt, als sich beim Duell der Golden State Warriors mit den Minnesota Timberwolves zunächst Klay Thompson von den Hausherren mit Jaden McDaniels von den Gästen ein Gerangel lieferte, bei dem das Thompson-Trikot sichtlich litt. T-Wolves-Center Rudy Gobert eilte hinzu - und dann mit großer Vehemenz auch Draymond Green, der seinen 2,16 Meter großen Rivalen von hinten in den Schwitzkasten nahm und einige Meter über den Court schleifte.

Die unmittelbare Konsequenz waren Ejections gegen Thompson, McDaniel und natürlich Green. Inzwischen gibt es jedoch auch weitere Maßnahmen, die die Liga gegen das Trio ergriff. Green darf in den kommenden fünf Spielen der "Dubs" nicht mitwirken, Thompson und McDaniels wurden mit einer Geldstrafe von je 25.000 US-Dollar (rund 23.000 Euro) belegt.

Green verliert viel Geld

Green kostet der zweite Hinauswurf in dieser Saison und der 19. in seiner NBA-Karriere (inklusive Play-offs) aber auch ordentlich Geld. Der 33-jährige "Aggressive Leader" der Warriors verliert durch die Sperre, die mit der Partie gegen die Oklahoma City Thunder am Donnerstag beginnt, Gehalt im Wert von 769.704 US-Dollar (rund 711.000 Euro).

Das Spiel verlor Golden State ohne seinen geschonten Superstar Steph Curry übrigens mit 101:104.