Führich überrascht nicht nur Müller: "Ich habe viele Lehren gezogen"

Mit dem Debüt für die Nationalelf erfüllte sich Chris Führich einen Traum. In einem Interview spricht der VfB-Profi über viele Nachrichten, eine Frage von Thomas Müller - und das Pech seines Bruders.

Chris Führich will bestimmt nicht unhöflich sein, doch alle Nachrichten, die er nach seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft erhalten hat, konnte er noch nicht beantworten. "Das ist wahrscheinlich normal, wenn so extrem viele Glückwünsche eingehen", sagt er entschuldigend in einem Interview auf der DFB-Website. "Ich habe versucht, meinem engsten Umfeld zurückzuschreiben, auch mit ihnen zu telefonieren und sie persönlich zu hören und zu sprechen. Es war also schon sehr viel los."

Rund zehn Minuten am Samstag reichten dafür: Führich wurde bei Julian Nagelsmanns Bundestrainer-Debüt gegen die USA (3:1) in der 81. Minute eingewechselt und deutete bei seinen acht Ballkontakten an, warum er mit 25 Jahren erstmals berufen wurde. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, diesen Schritt geschafft zu haben, sehr schwer zu beschreiben", sagt der Flügelstürmer des VfB Stuttgart und spricht von einem "Traum, den ich schon als Kind hatte".

Thomas Müller konnte nach den ersten Trainingseindrücken gar nicht verstehen, warum Führich erst seit dieser Saison in der Bundesliga derart auftrumpft (sieben Spiele, zwei Tore, fünf Assists). "Ich war überrascht, dass ein Spieler wie er noch nicht schneller den Sprung ins Rampenlicht geschafft hat", sagte das Nationalelf-Urgestein, "wieso ein Spieler mit so viel Witz und Beweglichkeit, mit guter Schusstechnik erst mit Mitte 20 bei Stuttgart ganz regelmäßig sein Potenzial zeigen kann." Und war mit dieser Frage sicher nicht allein.

"Wenn man an seinem Ziel ankommt, ist man glücklich - egal, ob früher oder später"

Führich, der auch mithilfe eines Individualtrainers hart an sich gearbeitet hat, erklärt: "In meiner Karriere gab es sicher ein oder zwei Situationen, in denen ich nicht nachvollziehen konnte, warum ich die Chance, die ich mir zu dem Zeitpunkt verdient hatte, nicht bekommen habe. Aber ich bin kein Fan davon, zu weit zurückzuschauen. Ich bin dankbar, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Ich habe viele Lehren aus den vergangenen Jahren gezogen und viel mitgenommen. Wenn man an seinem Ziel ankommt, ist man glücklich - egal, ob früher oder später."

Natürlich fieberte am Samstag die ganze Familie vor dem Fernseher Führichs Einwechslung entgegen. Nur einer nicht: Führichs älterer Bruder Marco, Kreisliga-Spieler beim VfB Waltrop. "Er konnte es gar nicht so richtig verfolgen, weil er im Urlaub ist und das Internet dort so schlecht ist."