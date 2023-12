Führich schwärmt von Hoeneß und "Mega-Typ" Guirassy

Chris Führich will heute erneut seinen Ex-Klub Dortmund bezwingen. Dass es für ihn und den VfB so gut läuft, schreibt er vor allem Trainer Sebastian Hoeneß zu.

Jede Woche zeigt der VfB Stuttgart gerade auf dem Platz, wie gut es zwischen der Mannschaft und Trainer Sebastian Hoeneß zu passen scheint. Und auch wenn man die Spieler fragt, gewinnt man keinen anderen Eindruck. "Die ganze Chemie ist einfach sehr gut", verbalisiert Chris Führich auf der DFB-Website das Offensichtliche. "Die ganze Konstellation im Verein und mit dem Trainerteam passt. Es macht viel Spaß, hier zu trainieren und zu spielen."

Hoeneß, der in seinem ersten Pflichtspiel auf der VfB-Bank den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale schaffte und an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Dortmund das Viertelfinale anpeilt, habe "von Anfang an" gewusst, "wie er uns als Mannschaft anpacken muss, und hat viel Struktur und auch Spaß reingebracht", so Führich weiter. "Die Taktik ist auf unsere Stärken ausgerichtet, und wir als Team setzen die Vorgaben gut um."

Führich: "Ich habe viele positive Erinnerungen an die Zeit in Dortmund"

So wie jüngst beim 2:1 gegen den BVB in der Liga, bei dem auch Führichs Elfmeter-Fehlschuss den verdienten Sieg nicht verhinderte. "In solchen Spielen wie gegen Dortmund muss man von der ersten Minute an voll da sein. Das haben wir geschafft", weiß der 25-Jährige, der unter Hoeneß eine Leistungsexplosion erlebte und zum Nationalspieler aufstieg.

Als er im Sommer 2019 nach viereinhalb Jahren zum BVB II zurückgewechselt war, war daran noch nicht zu denken. "Das war eine von Corona geprägte Saison. Die zweite Mannschaft musste deshalb in der Regionalliga den Spielbetrieb einstellen", erinnert sich Führich, den dafür Lucien Favre im Endspurt ein paar Mal in den Bundesliga-Kader berief. "Ich konnte aus dieser Zeit viel mitnehmen und habe mich in der Mannschaft sehr wohl gefühlt. Ich habe insgesamt viele positive Erinnerungen an die Zeit in Dortmund."

Rund drei Jahre später ist Führich wichtiger Bestandteil der hinter Bayern (43) und Leverkusen (38) drittbesten Offensive der Bundesliga (33 Tore), deren Aushängeschild Serhou Guirassy ist. Der umworbene 16-Tore-Angreifer hat wie Führich sichtlich Spaß am Hoeneß'schen Fußball. "Natürlich sind die vielen Tore, die er momentan macht, außergewöhnlich", sagt Führich, Guirassy sei aber auch "charakterlich ein Mega-Typ. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, ist auf und neben dem Platz sehr ehrgeizig."