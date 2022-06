"Fühle mich sehr wohl": Marseiler bleibt Viktoria Köln erhalten

Luca Marseiler wird auch in der kommenden Saison für Viktoria Köln spielen. Der Drittligist verpflichtete den Mittelfeldspieler fest vom SC Paderborn.

Bereits in der abgelaufenen Saison spielte Marseiler auf Leihbasis für Viktoria Köln, in 25 Ligaspielen gelangen ihm zwei Tore, vier weitere Treffer bereitete er vor. Der 25-Jährige wird auch in der Zukunft für die Rechtsrheiner spielen. "Ich habe mich für dieses Projekt entschieden, weil ich mich in der Stadt und in der Viktoria-Familie sehr wohl fühle. Die Verantwortlichen haben mir frühzeitig signalisiert, dass sie mich unbedingt wollen, so ist mir die Entscheidung für Viktoria nicht schwergefallen", sagte Marseiler auf der Klub-Website. Zuvor wurde sein Vertrag bei Zweitligist Paderborn aufgelöst.

Für die kommende Spielzeit hofft Marseiler, dass er von Rückschlägen verschont bleibt: "In der abgelaufenen Rückrunde bin ich durch meine Corona-Infektion und kleinere Verletzungen leider nicht richtig in Fahrt gekommen, doch in der neuen Saison will ich mein komplettes Potenzial zeigen und angreifen."

Genau diese Einstellung erfreut auch Olaf Janßen: "Er hat im abgelaufenen Jahr viel einstecken und lernen müssen, aber trotzdem hat er nie aufgesteckt", sagte der Viktoria-Coach: "Dass er nicht den bequemen Weg gegangen ist, sondern mit seiner Unterschrift zeigt: 'Ich will mich weiterentwickeln und Teil dieser Mannschaft sein' - das macht mich als Trainer stolz."