FSV-Torwart Brinkies: "Es wird bis zum Juni knackig werden"

Der Auftakt in die restliche Saison in der 3. Liga geht in Zwickau über die Bühne. Torwart Johannes Brinkies erklärt, wieso er an den Klassenerhalt glaubt.

Mit einem 0:0 in Dresden und auf einem Abstiegsplatz hat sich Zwickau in die Winterpause verabschiedet, aus der geht es am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Kellerduell gegen den punktgleichen Neuling VfB Oldenburg.

Es war "nicht einfach, so lange zu trainieren, ohne ein Ziel vor Augen zu haben", meinte Joe Enochs auf der Pressekonferenz der Schwäne am Mittwoch, lobte aber sein Team, das "wirklich sehr gut gearbeitet hat. Jetzt geht es darum, das alles, was wir trainiert und besprochen haben, auch auf den Platz zu bringen".

Gegen Oldenburg, einen direkten Konkurrenten um den Ligaverbleib und eine "gute Drittliga-Mannschaft", wird der FSV "natürlich auf Sieg spielen". Ohne Mittelfeldspieler Can Coskun, "der leider die nächsten Wochen ausfällt". Ebenso wie Lukas Krüger und Filip Kusic, dennoch ist Enochs "mit der Personalsituation zufrieden".

Zufrieden ist auch Johannes Brinkies, der auch in seinem siebten Jahr in Zwickau mit dem FSV die Klasse halten möchte. Der Keeper bringt Argumente hervor, warum es auch 2022/23 klappt. "In den vergangenen Jahren hat uns ausgezeichnet, das wir ruhig geblieben sind", so Brinkies, "dass wir akribisch gearbeitet haben, auch mal den Finger in die Wunde gelegt haben."

Brinkies: "Überzeugt, dass wir es auch dieses Mal schaffen"

Das ist auch jetzt die Herangehensweise. Daher ist der 29-Jährige, der nach seinem Wechsel aus Rostock im Sommer 2016 bislang in 226 Drittliga-Partien im Gehäuse der Schwäne stand, "überzeugt, dass wir es auch dieses Mal schaffen." Aber, so Brinkies, "es wird bis zum Juni knackig werden".

Schon am Freitag gegen Oldenburg? Ob gegen den VfB vor ihm eine Dreier- oder Viererkette verteidigt, ist dem Schlussmann dabei egal: "Wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen."