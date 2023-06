FSV Frankfurt: Peters lehnt neuen Vertrag ab

Der FSV Frankfurt muss einen schmerzhaften Abgang verdauen. Top-Torjäger Cas Peters wird seinen auslaufenden Vertrag am Bornheimer Hang nicht verlängern.

"Tulpen aus Amsterdam" wird bei den Heimspielen des FSV Frankfurt in der kommenden Saison nicht mehr erklingen. Denn Top-Torjäger Cas Peters, dessen Tore mit dem bekannten Song in der PSD Bank Arena gefeiert wurden, wird den Bornheimer Hang im Sommer verlassen. Ein entsprechendes Angebot zur Vertragsverlängerung schlug der 30-jährige Niederländer aus.

Peters, der in Frankfurt durch sein sympathisches Auftreten schnell zum Publikumsliebling avancierte, wechselte im Januar 2022 zum ehemaligen Zweitligisten, nachdem er zuvor ein halbes Jahr vereinslos war. Seitdem kam der in Oldenzaal geborene Angreifer wettbewerbsübergreifend in 46 Spielen auf 32 Tore und sieben Torvorlagen - 22 Treffer erzielte er alleine in der vergangenen Saison in der Regionalliga Südwest. Dem FSV Frankfurt brechen somit zur neuen Saison etliche Torbeteiligungen weg.

Dementsprechend enttäuscht äußerte sich Thomas Brendel, Sportlicher Leiter, zur Entscheidung des Stürmers: "Der Abgang von Cas wiegt natürlich schwer. Wir sind seit Monaten mit ihm in Verhandlungen und haben unser Interesse an einer Weiterbeschäftigung mit einem entsprechenden Angebot deutlich gemacht. Cas hat unser Angebot zu einer Vertragsverlängerung abgelehnt, was wir sehr bedauern."

Wohin es Peters ziehen wird, ist derzeit noch unbekannt.