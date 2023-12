FSV 08 Bietigheim-Bissingen und Trainer Lang trennen sich

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat sich zehn Tage nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres von Cheftrainer Markus Lang getrennt. Ein Nachfolger soll schnellstmöglich präsentiert werden.

Mit 21 Punkten aus 20 Spielen steckt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Tabellenplatz 13 der Oberliga Baden-Württemberg zur Winterpause mitten im Abstiegskampf. Nach einem ausführlichen Gespräch und der Analyse der Situation sind die sportliche Leitung des Vereins und Trainer Markus Lang übereingekommen, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Das hat der Oberligist am Mittwochabend mitgeteilt. "Uns ist bewusst, dass wir mit Markus einen super Trainer verlieren. Wir denken aber auch, dass neue Impulse für das Team von Vorteil sein werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen", sagt der sportliche Leiter Mario di Biccari.

Damit saß Lang am 2. Dezember auf den Tag genau drei Jahre nach seinem Amtsantritt letztmals auf der Trainerbank am Bissinger Bruchwald. Durch das 1:2 gegen den FC 08 Villingen verabschiedete sich der FSV 08 mit zwei Niederlagen in Folge in die Winterpause. Aus den vergangenen sieben Spielen holten die Bissinger nur vier Zähler, stehen damit gerade einmal zwei Punkte vor den direkten Abstiegsplätzen und haben dabei mindestens ein Spiel mehr absolviert, als alle Teams, die hinter ihnen stehen.

Erste Entlassung für Lang

Markus Lang hatte die Bruchwald-Elf in der coronabedingten Unterbrechung im Winter 2020 auf Platz vier stehend übernommen. Die Saison 2020/21 wurde schließlich ohne ein weiteres Spiel abgebrochen. 2021/22 beendete der Sportfachwirt und Inhaber einer Fußballschule mit dem FSV 08 auf Platz zehn. In der vergangenen Spielzeit wurde das Lang-Team Neunter. Damit gelang es dem 47-Jährigen nicht den Verein weiter im oberen Tabellendrittel der Oberliga zu etablieren. Nach der Rückkehr in die 5. Liga 2015 landete Bietigheim-Bissingen unter Langs Vorgängern Alfonso Garcia sowie Andreas Lechner viermal in Folge auf einem Top-4-Platz und verpasste den Aufstieg in die Regionalliga 2017 nur knapp in der Relegation.

Für A-Lizenzinhaber Lang ist es die erste Entlassung seiner Trainerlaufbahn. Bei seinen vorherigen Stationen als Jugend- und Co-Trainer beim damaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach (2013 und 2018-2020) sowie bei der TSG Backnang, die er 2013 bis 2017 trainiert und von der Landes- in die Oberliga geführt hatte, beendete Lang seine Tätigkeiten jeweils auf eigenen Wunsch.

Wer auf Lang in Bietigheim-Bissingen folgt, steht noch nicht fest, soll aber schnellstmöglich präsentiert werden. Etwas Zeit haben die Vereinsverantwortlichen, um die Trainerfrage zu klären. Das nächste Pflichtspiel steht erst am 2. März in Backnang an.