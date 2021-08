Charpentier verhindert Parma-Sieg bei Buffon-Comeback

Fast hätte Gianluigi Buffon bei seiner Rückkehr nach 20 Jahren zu Parma Calcio einen Sieg gefeiert. Doch Frosinones Gabriel Charpentier hatte etwas dagegen.

Bereits im Jugendalter spielte Buffon für Parma Calcio, das damals noch AC Parma hieß. Von 1995 bis 2001 hütete er das Parma-Tor und feierte im November 1995 im Alter von 17 Jahren sein Serie-A-Debüt. 2001 verließ er Parma Richtung Juventus Turin, im Sommer 2021 kehrte der mittlerweile 43-Jährige wieder zu seinem Ausbildungsverein zurück.

Nach 7369 Tagen Unterbrechung stand er wieder in einem offiziellen Match Parmas zwischen den posten. Und hatte zum Auftakt der Serie B am Freitagabend bei Frosinone Calcio alle Hände voll zu tun. Denn die Gastgeber waren die spielbestimmende Mannschaft, Buffon konnte einige brenzlige Szenen entschärfen, doch in der 31. Minute war es soweit. Luigi Canotto zog von halbrechts im Strafraum ab, Buffon konnte den Ball nur noch ablenken, Alessio Zerbin am zweiten Pfosten stand blank und brachte Frosinone in Führung.

Buffon blieb im Mittelpunkt des Geschehens, sorgte aber dafür, dass seine Farben im Spiel blieben. Und plötzlich war dann Parma da. Franco Vazquez schickte Juan Brunetta steil, der im Strafraum aber den Kopf oben hielt und auf Gennaro Tutino zurücklegte. Dieser hatte keine Mühe, freistehend mit links zum 1:1 zu treffen (41.).

Nach der Pause ging Parma dann sogar in Führung - allerdings stand Frosinone dabei Spalier. Brunetta kam weit in der eigenen Hälfte an den Ball, durfte ohne Gegenwehr über das halbe Spielfeld spazieren und ebenso unbedrängt den mitgelaufenen Dennis Man bedienen, der zum 2:1 abschloss. Somit sah es ganz nach einem gelungenen Comeback Buffons aus, doch in der 89. Minute traf Charpentier per Kopf zum 2:2-Ausgleich. Buffon machte dabei keine allzu glückliche Figur, doch einen Vorwurf kann man ihm nur schwer machen, da der Ball genau an den aus seiner Sicht linken Innenpfosten ging.