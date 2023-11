Frohms bei Wolfsburg vor der Rückkehr - Oberdorf fällt aus

Der VfL Wolfsburg spielte zuletzt nicht wie ein Top-Team, obwohl er genau das eigentlich ist. Auch die zuletzt kritisierte Jule Brand könnte im Heimspiel gegen Freiburg helfen. Vom restlichen Personal gibt es gute und schlechte Nachrichten.

Drei Pflichtspiele in Folge hat der VfL Wolfsburg nicht gewonnen, zwei davon verloren. Die Souveränität, die den Vizemeister der Vorsaison seit Jahren auszeichnete, ist aktuell abhandengekommen. Zu viele Stammkräfte bleiben seit Wochen unter ihren Möglichkeiten. So wie auch am vergangenen Sonntag, als der VfL das Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern mit 1:2 verlor - und damit noch gut bedient war.

"Das knappe Ergebnis spiegelt nicht die Kräfteverhältnisse an diesem Tag wider", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL, in dieser Woche im kicker-Interview und forderte aus den verbleibenden fünf Spielen in diesem Jahr fünf Siege. "Das fordern wir ja auch von uns selbst. Das ist nichts anderes als die Wahrheit, bei dem Programm, das wir haben", setzt auch Trainer Tommy Stroot auf klare Vorgaben an seine Mannschaft.

Am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Freiburg steht der VfL also unter Druck. Und die eine oder andere Spielerin sicherlich auch unter besonderer Beobachtung. "Gegen Freiburg wird nicht alles eine Steigerung um einhundert Prozent sein", prophezeit der VfL-Trainer. "Aber es gilt, sich wieder reinzuarbeiten und über die Basics die Stabilität zu bekommen, um wieder zu unserer Topform zu kommen."

Frohms' Comebackpläne waren durchkreuzt worden

Um das Spiel wieder auf ein höheres Level zu hieven, setzt Stroot vor allem auf mehr Trainingszeit. Die englischen Wochen fallen in diesem Herbst aus, da sich der Champions-League-Sieger der Jahre 2013 und 2014 nicht für die Gruppenphase der Königsklasse qualifizieren konnte. "Wir haben jetzt die Möglichkeit, an vielen Stellschrauben zu drehen. Es ist trotzdem jede Menge Qualität da. Wir waren bis zum Bayern-Spiel Tabellenführer", betont der Trainer, der am Sonntag gegen Freiburg wieder auf Merle Frohms setzen kann. Die Nationaltorhüterin sollte nach überstandener Gehirnerschütterung eigentlich schon in München zum Einsatz kommen, musste aber kurzfristig passen, weil sie im Training einen Ball an den Kopf bekommen hatte.

Verzichten muss Stroot gegen Freiburg hingegen voraussichtlich auf Abwehrchefin Dominique Janssen. Die Niederländerin erlitt beim 2:2 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am 22. Oktober eine muskuläre Verletzung im Beckenbereich. Nationalspielerin Lena Oberdorf, zurzeit Top-Torschützin der Wölfinnen, fällt zudem wegen Rückenproblemen aus.

Stroot suchte das Gespräch mit Brand

Interessant dürfte sein, ob Jule Brand am Sonntag wieder von Beginn an zum Einsatz kommt. In München enttäuschte die 21-Jährige ebenso wie viele ihrer Mitspielerinnen. Insgesamt entspricht ihre sportliche Entwicklung seit dem Wechsel aus Hoffenheim zum VfL im Sommer 2022 nicht den Erwartungen.

Kellermann fand im kicker-Interview durchaus kritische Worte, sagte unter anderem: "Wenn Jule eine Top-Spielerin werden will, muss sie hart an sich arbeiten und zu 100 Prozent für den Fußball leben. Bei all dem, was alles auf sie einprasselt, ist das nicht so einfach. Wir helfen Jule bestmöglich, aber ihr Umfeld können wir nicht beeinflussen." Stroot suchte daraufhin am Donnerstag zwischen den Trainingseinheiten das Gespräch mit der Nationalspielerin. Der Coach erzählt: "Ich hatte ein Gespräch mit Jule, das grundsätzlich positiv war. Es ist so, dass Jule weiter wachsen muss. Ich erlebe sie mit dem Willen das zu tun, und dadurch ist eine Basis da, das weiterzuentwickeln."