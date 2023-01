Frohe Kunde: Hamlin macht "beachtliche Fortschritte"

Tage nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand von Bills-Profi Damar Hamlin, der bis zuletzt in kritischem Zustand war, gibt es positiven Neuigkeiten. Der Safety macht laut des Krankenhauspersonals "beachtliche Fortschritte".

Seit Tagen dreht sich in der National Football League vieles um Damar Hamlin. Der 24-jährige Safety der Buffalo Bills war bekanntlich beim Gastspiel bei den Bengals in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand zusammengebrochen, war reanimiert und daraufhin ins University of Cincinnati Medical Center eingeliefert worden.

Seither hatte es häufig nur Wasserstandsmeldungen über den weiterhin kritischen Zustand gegeben, etwa vom Onkel am Mittwoch.

Fans hatten derweil in Massen ihre Hoffnung für eine schnelle Gesundung von Hamlin zum Ausdruck gebracht - auf Social Media oder vor Ort in Cincy, Buffalo oder in anderen Orten der USA. Spenden für eine Aktion von Hamlin waren ebenfalls massig eingegangen. Und selbst US-Präsident Joe Biden hatte den Eltern des um sein Leben kämpfenden Profis persönlich Mut zugesprochen. Er habe "ausführlich" mit dem Vater und der Mutter gesprochen, verriet Biden (80) in einer Medienrunde über den Anruf am Mittwoch (Ortszeit) während einer Dienstreise.

Biden äußerte sich dabei auch zur Debatte über die körperlichen Gefahren im American Football, die nach dem Notfall erneut aufgekommen waren. "Ich denke, es ist sehr sinnvoll, an den Helmen und den Gehirnerschütterungs-Protokollen zu arbeiten", sagte der US-Präsident. Doch dieser Sport bleibe "gefährlich", so Biden, "das muss man einfach anerkennen".

"Neurologisch intakt" und "ansprechbar"

Die Bills selbst hatten derweil Folgendes geschrieben: "Damar bleibt auf der Intensivstation in kritischem Zustand, wobei gestern und über Nacht Anzeichen einer Besserung festgestellt wurden."

Und genau das trat nun offenbar ein. Denn wie das NFL-Franchise an diesem Donnerstag auf Twitter gepostet hatte, mache der Safety inzwischen "beachtliche Fortschritte": Die Ärzte und Betreuer hätten demzufolge festgestellt, dass Hamlin "trotz des weiterhin kritischen Zustands demonstriert hat, dass er den Anschein macht, neurologisch intakt zu sein". Heißt: Hirnschäden beziehungsweise neurologische Schände sind eventuell nicht aufgetreten. Auch die Lunge, die bei längerer Unterversorgung Langzeitschäden haben könnte, "heilt und macht kontinuierlichen Fortschritt".

Es gibt sogar bereits Meldungen darüber, dass Hamlin inzwischen schon wach sein soll. NFL-Insider Ian Rapaport schreibt dazu etwa, dass der Spieler vergangene Nacht "seine Augen geöffnet" und bereits die Hände seiner Angehörigen gedrückt habe sowie "ansprechbar" sei.