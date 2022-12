Frohe Kunde: Brasiliens Legende Pelé erholt sich von Atemwegsinfektion

Neben dem teils berauschenden und vor allem sehr erfolgreichen Fußball der Seleçao bei dieser WM drehen sich viele Meldungen dieser Tage auch um die brasilianische Legende Pelé. Dem dreimaliger Weltmeister soll es nun aber wieder besser gehen.

Pelé geht es nach einer Atemwegserkrankung im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion etwas besser. Dies berichtet das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Dienstag unter Berufung auf das Albert Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo. "Der allgemeine Zustand des Patienten verbessert sich zunehmend", heißt es demnach in dem medizinischen Bulletin.

Und weiter: Pelés Vitalzeichen seien stabil, er sei bei Bewusstsein und es habe keine neuen Komplikationen gegeben.

Der 82-Jährige, seines Zeichens Weltmeister der Jahre 1958, 1962 und 1970, befindet sich seit mehreren Tagen im Krankenhaus. Laut Medienberichten schlägt die Chemotherapie bei Pelé nicht mehr an, nachdem ihm im vergangenen Jahr ein Tumor am Darm entfernt worden ist. Seine Familie hat bereits kursierende Berichte über einen angeblich baldigen drohenden Tod indes zurückgewiesen.

Neymar: "Es geht ihm nicht gut und wir denken an ihn"

In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account des Fußballidols (92 Länderspiele, 77 Tore), hat es zudem rund um das furiose 4:1 der aktuellen Nationalmannschaft gegen Südkorea am Montag geheißen, dass er stark und voller Hoffnung sei. Ein mit veröffentlichtes Foto zeigt ihn dabei während der WM 1958 in Schweden. Dem Post zufolge habe Pelé das Achtelfinale der Seleçao auch live verfolgt.

Die brasilianischen Nationalspieler, die vielen Tausend nach Katar mitgereisten Fans und zahllose Anhänger in der Heimat haben derweil rund um dem brasilianischen 4:1-Sieg an den "König des Fußballs" gedacht und mit Bannern, Schildern Genesungswünsche ausgedrückt.

"Es geht ihm nicht gut und wir denken an ihn", hat sich zudem auch Superstar Neymar über den für viele Fußballfans weltweit besten Profi aller Zeiten geäußert. "Wir wünschen ihm nur das Beste und spielen für ihn. Wir hoffen, dass er sich mit uns freut. Wir träumen alle vom Titel bei dieser Weltmeisterschaft. Drei Spiele fehlen uns noch, wir sind bestens vorbereitet und mental voll darauf fixiert."