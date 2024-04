Frimpong: Hunger aufs nächste Triple, aber kein Bekenntnis zu Bayer

Was Jeremie Frimpong 2020 mit Celtic Glasgow geschafft hat, möchte er nun mit Bayer 04 wiederholen: drei Titel in einer Saison. Wie lange der rechte Flügelspieler noch in Leverkusen wirbeln wird, ließ dieser allerdings offen.

Bayer 04 kann in dieser Saison etwas Außergewöhnliches erreichen. Mit der Deutsche Meisterschaft, die am Sonntag gegen Werder Bremen eingetütet werden soll, dem DFB-Pokal, in dem der designierte Meister im Finale gegen Zweitliga-Abstiegskandidat Kaiserslautern haushoher Favorit ist, und der Europa League sind gleich drei Titel drin. Im letzten diese drei Wettbewerbe gastiert am Donnerstag West Ham United zum Viertelfinal-Hinspiel in der BayArena.

Einer im Leverkusener Kader, der weiß, wie sich ein Triple anfühlt, ist Jeremie Frimpong. In der Spielzeit 2019/20 gewann der Niederländer in seiner ersten Saison bei Celtic Glasgow das nationale Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal. Ein Erlebnis, das den damals 19-Jährien natürlich prägte. Genauso wie das bittere Ausscheiden im vergangenen Jahr gegen die AS Rom im Halbfinale der Europa League, als Bayer an destruktiven Römern (0:1; 0:0) verzweifelte.

"Es war meine Saison"

"Als wir letzte Saison im Halbfinale verloren haben, waren es für alle schwierig. Niemand mag es zu verlieren, besonders in einem Halbfinale nicht", beschreibt Frimpong die damalige Gefühlswelt im Kader. Ein Ausscheiden, das schmerzte wie ein Stachel tief im Fleisch. Und das zugleich als Ansporn diente.

So wie auch die drei Trophäen mit Celtic bei dem Nationalspieler den Hunger auf das nächste Triple geweckt haben. Mit einigen seiner Teamkollegen habe er über sein drei Titel gesprochen, sagt Frimpong. Satt haben in diese nicht gemacht. Im Gegenteil. "Es war meine Saison. So jung drei Titel zu gewinnen, war ein unglaubliches Gefühl. Ich mag es, Titel zu holen - so viele wie möglich", erklärte der rechte Außenbahnspieler am Mittwoch.

"Im Moment bin ich in Leverkusen"

Frimpong hat mit Bayer also Großes vor. Wie lange noch, ließ der 23-Jährige allerdings offen. Ob er wie Trainer Xabi Alonso vor kurzem auch selbst ein Bekenntnis zu Bayer 04 über das Saisonende hinaus abgeben könne? "Im Moment bin ich in Leverkusen. Es ist eine aufregende Saison. Mein ganzer Fokus liegt darauf. Ich mache mir keine Gedanken, ob ich bleibe oder solche Dinge", sagte der Sprinter ausweichend, der in seinem bis 2028 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel in der Höhe von etwa 40 Millionen Euro besitzt.

Über die ganz nahe Zukunft spricht der Wirbelwind viel lieber. Dass Bayer am Donnerstag gegen den Tabellensiebten der Premier League angesichts des am Sonntag winkenden Meistertitels in der Bundesliga Probleme bekommen könnte, was die Konzentration betrifft, schließt Frimpong aus. "Jeder ist aufgeregt ein Viertelfinale zu spielen, also ist es einfach sich auf dieses Spiel zu fokussieren", erklärt der Rechtsfuß, "weil es ein großes Spiel ist gegen eine fantastische Mannschaft." Und erstmal die höchste Hürde zum zweiten Triple in Frimpongs Karriere.