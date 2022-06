"Freue mich auf diesen großen Verein": VfB-Talent Michel wechselt zum BVB

Falko Michel wechselt aus der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund II. Bei den Schwarz-Gelben soll der 21-Jährige in der kommenden Drittliga-Saison die Defensive verstärken.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat sich für die kommende Drittliga-Saison verstärkt und Falko Michel von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart verpflichtet.

Der Defensivspezialist absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 21 Partien in der Regionalliga Südwest und erzielte dabei drei Tore. Zudem stand Michel auch einmal im Profikader, kam beim 6:0-Sieg des VfB gegen Dynamo Berlin in der ersten Runde des DFB-Pokals allerdings nicht zum Einsatz. Vor seiner Zeit in Stuttgart spielte der heute 21-Jährige bereits für die Jugendabteilung des SC Freiburg.

Bei der Vorstellung äußerte Michel seine Vorfreude auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich auf diesen großen Verein. Ich bin stolz, ein Teil von Borussia Dortmund zu sein. Ich freue mich auf die anstehende Saison."