Freiburg verpflichtet Inter-Talent Hoti

Der SC Freiburg hat Andi Hoti von Inter Mailand verpflichtet. Das Talent aus der Schweiz soll in der zweiten Mannschaft spielen.

Hoti selbst bestätigte den Wechsel via Instagram. Unter einem Foto im Dreisamstadion, in dem er ein Trikot des SCF hochhält, schrieb er: "Glücklich über meine neue Herausforderung beim SC Freiburg."

Der 19-jährige Innenverteidiger lief zuletzt in der U 19 von Inter Mailand auf. Ausgebildet wurde der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln beim FC Zürich, für die Nerazzurri spielte er unter anderem in der Youth League. In den Breisgau wird der Junioren-Nationalspieler des Kosovo, der vertraglich noch bis 2024 an Inter gebunden ist, für ein Jahr verliehen.

Guttau ebenfalls neu in Freiburg

Hoti ist nicht der einzige Neue, der in den vergangenen Tagen zum SCF gewechselt ist. Auch Julian Guttau spielt künftig für die Bundesliga-Reserve des SCF. Der 22-jährige Flügelspieler kommt von seinem Ausbildungsklub Hallescher FC.

Derweil haben Lars Hunn (SC Kriens/Schweiz) und Julius Tauriainen (KuPS Akatemia/Finnland) einen neuen Verein in ihrer Heimat gefunden.