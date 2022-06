Freiburg II: Das Warten auf Engelhardt

Wie bei allen anderen Drittligisten läuft auch beim SC Freiburg II die Vorbereitung für die neue Saison auf Hochtouren. Zwei Akteure bereiten allerdings Sorgen.

Yannik Engelhardt arbeitet beim SC Freiburg II an seiner Rückkehr. imago images/Beautiful Sports

Im Zuge der Rückkehr aus dem Trainingslager traf die Bundesliga-Reserve des SC Freiburg am Dienstag auf Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Das Spiel ging aufgrund eines frühen Gegentreffers zwar 0:1 verloren, Cheftrainer Thomas Stamm zog trotzdem wichtige Erkenntnisse aus der Partie gegen den Vorjahres-Konkurrenten. "Zum Ende des Trainingslagers waren die Jungs natürlich ein bisschen müde, es war aber dennoch ein gutes Testspiel gegen einen guten Gegner", wird er auf der Website zitiert. "In beiden Halbzeiten sind wir schwer reingekommen. Es gab aber auch immer wieder Phasen, in denen wir mehr vom Spiel hatten."

Sorgen bereitet dem 39-Jährigen allerdings Sandrino Braun-Schumacher. Der 33-jährige Routinier, dessen zwischenzeitlicher Ausgleichstreffer wegen Abseits nicht zählte, musste angeschlagen ausgewechselt werden. "Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Sandrino, zu der wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nichts sagen können", so Stamm.

Engelhardt noch nicht zurück auf dem Rasen

Noch gedulden müssen sich die Breisgauer auch hinsichtlich der Rückkehr von Yannik Engelhardt. Der 21-Jährige gehörte in der abgelaufenen Saison bei seinen 29 Einsätzen regelmäßig zu den Leistungsträgern (kicker-Note 3,38) und war zudem einer der Anführer. Zweimal wurde die Leihgabe von Werder Bremen sogar von Christian Streich in den Profikader berufen.

Wenig überraschend wurde der ehemalige Junioren-Nationalspieler ein weiteres Mal ausgeliehen - doch noch steht er dem SC nicht zur Verfügung. Eine Operation am Sprunggelenk hatte schon zur Folge, dass der Defensivspieler nicht nur das letzte Saisondrittel verpasste. Er kann auch noch nicht voll an der Vorbereitung teilnehmen und fehlte entsprechend gegen Braunschweig auf dem Rasen.